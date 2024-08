(Smiths Falls) Canopy Growth a enregistré une perte plus importante au cours de son dernier trimestre par rapport à l’année précédente. Son chiffre d’affaires a aussi diminué.

La Presse Canadienne

Le producteur de cannabis affirme que sa perte s’est élevée à 127,1 millions, soit 1,60 $ par action, pour le trimestre clos le 30 juin.

L’entreprise avait affiché une perte de 38,1 millions au même trimestre en 2023, soit 69 cents par action.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice financier 2025 de la société s’est élevé à 75,8 millions, en baisse par rapport aux 88,6 millions du même trimestre l’année dernière.

Le chiffre d’affaires net s’est établi à 66,2 millions, en baisse par rapport aux 76,3 millions il y a un an, principalement en raison de l’impact des activités cédées.

Canopy Growth a déclaré que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA) au dernier trimestre est une perte de 5,3 millions, comparativement à une perte de 23 millions un an plus tôt.