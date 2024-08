Chez Nuvei, qui développe et gère des systèmes de paiements électroniques, une transaction de capital-actions évaluée à 6,3 milliards US (8,5 milliards CAN) a été réalisée par un groupe d’investisseurs.

Les gros investissements en capital effectués dans les entreprises montréalaises Nuvei et Plusgrade ont propulsé à un montant record les fonds investis en technologies financières au Canada durant la première moitié de 2024.

Ce record s’établit en dépit d’un « contexte plus large de ralentissement persistant des investissements canadiens et mondiaux » dans le secteur des technologies financières, constate la firme d’analyse-conseil KPMG dans son rapport Pulse of Fintech.

Selon ce rapport, qui est mis à jour tous les six mois, un montant record de 7,8 milliards de dollars américains (10,5 milliards CAN) a été investi dans des entreprises de technologies financières au Canada au cours des six premiers mois de 2024. C’est un montant sept fois plus élevé que le total de 1,1 milliard US (1,5 milliard CAN) qui avait été mesuré l’année précédente.

Par ailleurs, les deux transactions d’envergure effectuées dans le capital des fintechs montréalaises Nuvei et Plusgrade ont représenté un peu plus de 90 % de la valeur totale des fonds investis dans ce secteur d’activité au Canada durant les six premiers mois de 2024.

Aussi, relate KPMG, ces deux gros investissements figuraient parmi les cinq plus importantes transactions de capital effectuées dans le secteur des fintechs à l’échelle mondiale durant le premier semestre de l’année.

Chez Nuvei, qui développe et gère des systèmes de paiements électroniques, une transaction de capital-actions évaluée à 6,3 milliards US (8,5 milliards CAN) a été réalisée par un groupe d’investisseurs comprenant la firme américaine Advent International et la firme québécoise Novacap, ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec et le président et chef de la direction de Nuvei, Philip Fayer.

Chez Plusgrade, spécialisée en logiciels d’optimisation commerciale dans le secteur des voyages, c’est une firme d’origine new-yorkaise, General Atlantic, qui a effectué un investissement en capital évalué à 1 milliard US, soit l’équivalent de 1,4 milliard CAN.

De l’avis de Georges Pigeon, spécialiste du secteur des services financiers à la division de services-conseils transactionnels chez KPMG à Montréal, l’ampleur de ces deux transactions « reflète l’écosystème croissant des technologies financières à Montréal et au Québec, où la scène des entreprises en démarrage est florissante grâce au soutien des investisseurs institutionnels et des universités de calibre mondial qui offrent un flux constant de talents ».

Tendance à la hausse

Sur cette lancée, selon M. Pigeon, « après deux ans d’investissements relativement faibles dans les entreprises de technologies financières au Canada, l’activité pourrait commencer à rebondir au cours des six prochains mois ».

Entre autres, Georges Pigeon indique avoir constaté depuis quelques semaines une certaine recrudescence du nombre d’investissements importants et du nombre de transactions de fusions et d’acquisitions impliquant des entreprises du secteur des technologies financières au pays.

« Une tendance que nous nous attendons à voir chez KPMG est celle des entreprises de technologies financières bien financées qui font l’acquisition d’entreprises de services financiers traditionnels, mentionne M. Pigeon.

« Dans ce scénario, l’entreprise cible [ou acquise] peut se transformer en mettant à niveau sa technologie financière plus rapidement au lieu de chercher comment absorber et intégrer cette technologie financière. »

En ce sens, Georges Pigeon anticipe que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les technologies financières sera « un domaine d’investissement majeur au deuxième semestre de l’année et au cours de l’année prochaine ».