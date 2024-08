En vertu de l’accord, qui n’inclut pas les activités hydroélectriques d’Algonquin, LS Power versera 2,28 milliards US en espèces à la clôture de l’entente et jusqu’à 220 millions US dans le cadre d’un accord de complément de prix lié à certains actifs éoliens.

(Oakville) Algonquin Power & Utilities a annoncé avoir signé un accord pour vendre ses activités d’énergie renouvelable à une filiale de LS Power pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards US (près de 3,5 milliards CAN).

La Presse Canadienne

L’accord a été conclu alors que la société, qui tient ses comptes en dollars américains, a déclaré vendredi un bénéfice attribuable aux actionnaires de 200,8 millions US, soit 28 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 253,2 millions US, soit 37 cents US par action, il y a un an.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 598,6 millions US, en baisse par rapport aux 627,9 millions US du même trimestre de l’année dernière.

Sur une base ajustée, Algonquin a déclaré avoir gagné neuf cents US par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de huit cents US par action un an plus tôt.

La société a également annoncé qu’elle réduisait son dividende à 6,5 cents US par action pour le troisième trimestre, contre 10,85 cents US par action au deuxième trimestre.