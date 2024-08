Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 30 juin a totalisé 2,08 milliards US, comparativement à 1,78 milliard US au même trimestre l’année dernière.

(Toronto) Restaurant Brands International a annoncé jeudi que son bénéfice et ses revenus ont augmenté au deuxième trimestre par rapport à la même période l’année dernière.

La Presse Canadienne

La société mère de Tim Hortons et d’autres restaurants a dévoilé que son bénéfice net s’est élevé à 399 millions US, soit 88 cents US par action, au cours de son dernier trimestre.

Il s’agissait d’une hausse par rapport au bénéfice net de 351 millions US, soit 77 cents US par action, rapporté un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 30 juin a totalisé 2,08 milliards US, comparativement à 1,78 milliard US au même trimestre l’année dernière.

De leur côté, les ventes comparables consolidées ont augmenté de 1,9 %.

Sur une base ajustée, la société a indiqué avoir gagné 86 cents US par action au cours de son dernier trimestre, en légère hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 85 cents US par action il y a un an.

En plus de Tim Hortons, Restaurant Brands possède Burger King, Popeyes et Fire House Subs.