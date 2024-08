Colombie-Britannique Boeing investit 61 millions dans le cadre du contrat d’avions militaires du Canada

(Richmond) La première part de la Colombie-Britannique dans un accord de plusieurs milliards de dollars entre Ottawa et Boeing Canada pour l’achat d’avions militaires comprend des promesses concernant un nouveau centre de formation axé sur les travailleurs autochtones et davantage de recherche et développement à partir du bureau local de l’entreprise.