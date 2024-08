Les syndiqués d’une vingtaine d’hôtels du Québec participaient à une première journée nationale de grève, jeudi, en pleine saison touristique estivale. À Montréal, ils étaient rassemblés par centaines pour dénoncer leurs conditions de travail, qui ne leur permettent plus de suivre le rythme de l’inflation.

« L’inflation, c’est pour tout monde » : jeudi, ils étaient près d’un millier d’employés d’hôtel syndiqués à la CSN à scander cette phrase avec vigueur à la place des Festivals de Montréal, brandissant pancartes et drapeaux.

« Ça n’a pas de sens. Le prix des chambres a triplé, mais notre salaire n’a pas augmenté », a déploré Ghada Ali, préposée à la buanderie de l’hôtel Holiday Inn de Laval.

Cette grève de 24 heures a mobilisé quelque 2600 employés de 23 hôtels à Montréal, Québec et Sherbrooke. Il s’agit du quatrième débrayage de la 11e ronde de négociation coordonnée de l’hôtellerie CSN, qui implique un total de 30 hôtels au Québec.

Les syndicats revendiquent notamment des augmentations salariales de 36 % sur 4 ans. Une demande que Michel Valiquette, responsable du secteur de l’hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce-CSN, considère comme justifiée.

« Ces travailleuses-là et ces travailleurs-là se sont appauvris au cours de ces dernières années. Ils ont fait profiter leurs employeurs, qui en ont profité pour s’enrichir après la pandémie », a-t-il exprimé en point de presse. Il était accompagné d’Yvan Duceppe, trésorier de la CSN, et de Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

Si les négociations se déroulent depuis le mois d’avril, M. Valiquette explique qu’elles en sont maintenant à une impasse en ce qui concerne les demandes financières.

Or, selon Éric Hamel, président-directeur général par intérim de l’Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM), les augmentations salariales des huit dernières années ont « amplement » couvert l’inflation. « Quand on regarde les sept demandes principalement financières, c’est sûr que c’est irréaliste », a-t-il affirmé en entrevue avec La Presse.

Selon Mme Ali et ses collègues, la hausse du prix des chambres occasionne également une charge de travail supplémentaire et beaucoup de douleurs physiques.

« Au lieu de rester deux nuits, [les visiteurs] vont rester seulement une nuit, parce que ça coûte trop cher. Alors on doit préparer deux fois plus de chambres qu’avant », a expliqué Marie-Thérèse Alexandre, préposée aux chambres et présidente du syndicat du Holiday Inn de Laval.

Perturbations dans les hôtels

Jeudi avant-midi, deux hôtels montréalais non loin de la place de Festivals ont reçu la visite de grévistes pendant une trentaine de minutes : une situation que déplore l’AHGM.

« [Les clients] sont pris en otage là-dedans », a avancé Éric Hamel.

Il assure que même si certains services sont réduits, leur qualité n’est pas pour autant laissée au hasard. « Par exemple, l’entretien ménager. Bien, si vous êtes là pour plus d’une journée, ça se peut que l’hôtelier n’aille pas faire le ménage qui, normalement, aurait été fait tous les jours », mentionne-t-il.

L’hôtel Le Reine Elizabeth, qui offre habituellement un bar, un café, un marché, un restaurant et le service aux chambres, a restreint son offre alimentaire à une seule unité pour la journée. Au Ritz-Carlton, impossible de joindre le personnel cadre, qui est « sur le plancher », a précisé la réception. Malgré tout, le service se déroule comme prévu, même s’il est plus limité.

« On a préparé plein de choses d’avance en cuisine », a d’ailleurs évoqué Oleg Troufanov, employé des cuisines du Ritz-Carlton, présent à la place des Festivals jeudi.

« J’appréhende un peu la journée de demain », a confié Josée Latulippe, de l’équipe du service aux chambres à l’hôtel Ritz-Carlton. L’employée estime que le taux d’occupation actuel de l’hôtel est d’au moins 90 %.

Des objectifs, coûte que coûte

Au pied des escaliers de la place des Festivals, un banquier et son jeu de Monopoly grandeur nature occupaient les grévistes pendant la journée.

« Il y a une case où il faut payer ses impôts. Une case pour payer sa facture d’Hydro. Mais il y a aussi une case où on peut négocier nos conditions », explique Julien St-Germain-Ian, dans le rôle du banquier. L’objectif ? « Compléter un tour complet de la planche… sans manquer d’argent, comme les travailleurs avec leur paye », image le responsable à la CSN.

Parmi les demandes, les syndicats revendiquent une bonification des vacances et des assurances, ainsi que l’arrêt du recours aux agences de placement.

Michel Valiquette a indiqué lors du point de presse que le déclenchement de grèves générales illimitées n’était pas exclu, une fois le mandat de grève de 120 heures écoulé.

Avec la collaboration de Stéphanie Bérubé, La Presse