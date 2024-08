(Mississauga) Les Aliments Maple Leaf a déclaré une perte de 26,2 millions au cours de son dernier trimestre, contre une perte de 53,7 millions un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société affirme que la perte s’est élevée à 21 cents par action pour le trimestre terminé le 30 juin, contre une perte de 44 cents par action pour le même trimestre de l’année dernière.

Plusieurs éléments ont contribué à l’amélioration du rendement de Maple Leaf au deuxième trimestre, a affirmé le président et chef de la direction Curtis Frank dans un communiqué de presse, notamment la croissance des ventes de viandes préparées, de meilleures conditions sur le marché du porc, la croissance du portefeuille de l’entreprise dans le secteur des viandes durables et une meilleure composition globale des ventes.

Les dépenses en capital au cours du trimestre se sont élevées à 16 millions, en baisse par rapport à 53 millions un an plus tôt, reflétant l’achèvement de grands projets d’investissement.

L’entreprise s’attend à voir des retours sur ses investissements dans son usine de volaille de London, en Ontario, et dans le Centre d’excellence pour le Bacon à Winnipeg au fur et à mesure que l’année avance. Les ventes du trimestre ont totalisé 1,26 milliard, contre 1,27 milliard un an plus tôt.

L’entreprise affirme que les ventes de son unité d’aliments préparés ont augmenté d’environ 1,0 %, tandis que celles de son unité porcine ont chuté de 4,2 % par rapport à l’année dernière. Sur une base ajustée, Maple Leaf affirme avoir gagné 18 cents par action au cours de son dernier trimestre, comparativement à un résultat à l’équilibre sur une base ajustée par action il y a un an.

Maple Leaf a affirmé que pour l’ensemble de l’année 2024, elle s’attend à une faible croissance de ses revenus. Elle s’attend également à ce que ses pertes ajustées soient moindres qu’en 2023 grâce à plusieurs facteurs, notamment le retour sur ses investissements ainsi que l’efficacité opérationnelle et des coûts.

Le mois dernier, Maple Leaf a annoncé son intention de scinder son activité porcine en une nouvelle société cotée en bourse, une opération qui devrait être finalisée en 2025.