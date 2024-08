(Calgary) Suncor Énergie est en avance sur ses prévisions de production pétrolière et gazière jusqu’à présent cette année, même si la société a déclaré mercredi qu’elle s’abstenait de modifier ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction Rich Kruger a déclaré que la société apportait des améliorations tangibles et dépassait ses propres prévisions sur plusieurs indicateurs à ce moment-ci de l’année.

Suncor Énergie s’en tient à sa prévision de production annuelle annoncée précédemment, soit entre 770 000 et 810 000 barils par jour en moyenne pour l’année.

M. Kruger a affirmé que la production à Fort Hills diminuerait probablement au cours du second semestre de 2024, alors que l’entreprise se concentre sur l’ouverture d’une nouvelle fosse du côté nord de la mine.

« Nous savons qu’il nous reste une deuxième mi-temps et nous allons la jouer jusqu’au coup de sifflet final », a dit M. Kruger lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Les résultats au deuxième trimestre de la société établie à Calgary ont dépassé les attentes de Wall Street, avec une production totale de 834 400 barils par jour en moyenne, contre 814 300 barils par jour au même trimestre en 2023.

L’entreprise a atteint une production record de bitume à la fois sur son site de Fort Hills (en partie grâce à l’acquisition de 100 % de la propriété du projet l’année dernière) et sur ses sites de sables bitumineux de Firebag.

Sa production totale en aval s’est élevée en moyenne à 770 600 barils par jour au deuxième trimestre, dépassant de 5 % les attentes de Wall Street.

Suncor Énergie a également enregistré des ventes trimestrielles record de produits raffinés au deuxième trimestre et a battu un record de production trimestriel à sa raffinerie d’Edmonton, qui a produit 146 000 barils par jour.

L’analyste de RBC Marchés des Capitaux Greg Pardy a qualifié la performance de la société au deuxième trimestre de « solide » et de « meilleure dans l’ensemble », ajoutant croire qu’elle est « bien positionnée pour un deuxième semestre solide ».

Suncor Énergie, qui avait jusqu’à récemment la réputation de sous-performer par rapport à ses pairs du secteur, poursuit un plan de redressement majeur de l’entreprise sous la direction de M. Kruger, qui a pris la barre en avril 2023.

L’ancien directeur de L’Impériale, qui a été sorti de sa retraite pour occuper le poste le plus élevé chez Suncor, a rapidement réduit le nombre d’employés de l’entreprise de 20 %, supprimant 1500 emplois, afin d’éliminer le travail inutile ou « inabordable ».

Il a également dirigé les efforts visant à automatiser la flotte de camions de l’entreprise pour l’exploitation des sables bitumineux.

Suncor Énergie compte 22 camions miniers entièrement autonomes dans sa flotte, soit six de plus que lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels. Quinze nouveaux camions autonomes devraient arriver à Fort Hills d’ici la fin novembre, et 18 autres seront en place dans les opérations minières Base Plant d’ici le premier trimestre de 2025.

Au total, les 55 camions autonomes devraient réduire les coûts d’exploitation totaux de Suncor de plus de 300 millions par an, a déclaré M. Kruger.