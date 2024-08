La montréalaise Deep Sky a commencé les études géologiques des sous-sols de Bécancour et de Thetford Mines pour y stocker du CO 2 . L’entreprise qui veut retirer du carbone de l’atmosphère annoncera aussi, ce mercredi, la construction d’installations en Alberta pour tester des technologies qui stockeront jusqu’à 3000 tonnes de CO 2 par année, dès l’an prochain.

« On est en train de faire une carte du souterrain » de Bécancour et Thetford Mines, indique le PDG et cofondateur de Deep Sky, Frédéric Lalonde, lors d’un entretien téléphonique. L’exercice permettra de caractériser le sous-sol de ces deux sites où l’entreprise projette d’y stocker du CO 2 pour obtenir « l’équivalent d’un Google Map souterrain ».

Situé à Bécancour, le premier site couvre une superficie de près de 50 km2, essentiellement situés en zones industrielle et agricole. « On a obtenu les autorisations [des propriétaires], un terrain à la fois » pour faire l’étude, raconte M. Lalonde, également grand patron et cofondateur de la populaire application de voyage Hopper.

Plus de 15 000 détecteurs acoustiques ont été installés aux quatre coins de cette zone afin, grâce à des vibrations émises jusqu’à quatre kilomètres de profondeur, de recueillir les données nécessaires pour caractériser le sol.

Si le site se révèle propice au stockage, l’entreprise compte y construire les installations pour capter et stocker du carbone. « Lorsqu’on regarde au Québec où il y a la plus grande concentration d’émission de GES, c’est à Bécancour », indique M. Lalonde.

« On aura la possibilité de capter à la source plusieurs millions de tonnes. Ce qui ferait de Bécancour, non seulement la vallée de la transition, mais potentiellement le seul parc industriel carbonégatif », dit-il, optimiste.

Deep Sky a débuté d’autres études de préfaisabilité près de la municipalité de Thetford pour caractériser le sol et savoir s’il est possible d’y « minéraliser du CO 2 ».

La minéralisation in situ est un procédé de stockage qui diffère de celui de l’injection projetée à Bécancour. Il consiste à envoyer du CO 2 dissous dans l’eau dans des roches volcaniques souterraines. Réactives au carbone, celles-ci convertissent le CO 2 en une sorte de calcite, l’empêchant de remonter à la surface et de retourner dans l’atmosphère.

Moins éprouvé, le procédé de minéralisation offrirait un important avantage au Québec pour déployer le captage à grande échelle dans la province, selon M. Lalonde : « Au Québec, on en a de la roche volcanique. Tout le Grand Nord est en roches volcaniques. »

La jeune pousse annoncera également ce mercredi avoir sélectionné un site à Innisfail, en Alberta, pour bâtir ce qu’elle présente comme « le premier centre au monde consacré à l’innovation et à la commercialisation de solutions d’élimination du carbone ».

L’installation, baptisée Deep Sky Labs, devrait être opérationnelle cet hiver et aura la capacité de capter 3000 tonnes de CO 2 par an. Huit technologies de captage direct du CO 2 dans l’air (DAC) y seront déployées afin d’en recueillir les données opérationnelles. Celles-ci seront alimentées à l’énergie renouvelable.

Les huit fournisseurs de DAC sont Airhive, Avnos, Greenlyte Carbon Technologies, Mission Zero, NEG8 Carbon, Phlair (ex-Carbon Atlantis), Skyrenu et Skytree. Deux autres technologies devraient éventuellement s’ajouter.