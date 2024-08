En juin, les actionnaires de Nuvei ont voté massivement en faveur d’un plan qui prévoit le rachat de l’entreprise par une société américaine de capital-investissement et sa privatisation à une valeur de 6,3 milliards US.

La société de technologie financière Nuvei a engrangé des profits de 5,3 millions US lors de son deuxième trimestre, en baisse par rapport à 11,6 millions US pour la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise a indiqué que ses revenus se sont élevés à 345,5 millions US lors du trimestre qui a pris fin le 30 juin, en hausse par rapport à 307,0 millions US pour le même trimestre lors de l’exercice précédent.

Le résultat net par action s’est établi à 2 cents US, comparativement à 7 cents US il y a un an.

En juin, les actionnaires de Nuvei ont voté massivement en faveur d'un plan qui prévoit le rachat de l'entreprise par une société américaine de capital-investissement et sa privatisation à une valeur de 6,3 milliards US.

La société indique que l’opération devrait être conclue à la fin de 2024 ou au premier trimestre de 2025.

Nuvei n’a pas fourni de perspectives financières ou d’objectifs de croissance dans son communiqué de résultats, mardi soir, en raison de sa privatisation imminente.