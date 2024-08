Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 2,05 milliards US au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 1,69 milliard US au même trimestre l’année dernière.

(Ottawa) Shopify a enregistré un bénéfice au cours de son deuxième trimestre, après avoir subi une perte au cours du même trimestre l’an dernier, notamment grâce à une augmentation de ses revenus de 21 %.

La Presse Canadienne

La société de commerce électronique a déclaré un bénéfice net de 171 millions US, ou 13 cents US par action, pour son trimestre qui a pris fin le 30 juin.

Ce résultat se compare à une perte nette de 1,31 milliard US, soit 1,02 $ US par action, à la même période l’an dernier, lorsque l’entreprise avait enregistré une charge de 1,34 milliard US pour la vente de son activité logistique.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 2,05 milliards US au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 1,69 milliard US au même trimestre l’année dernière.

Cette augmentation est intervenue alors que les revenus des solutions d’abonnement ont totalisé 563 millions US, en hausse par rapport à 444 millions US il y a un an.

Les revenus des solutions pour commerçants se sont quant à eux élevés à 1,48 milliard US, comparativement à 1,25 milliard US pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.