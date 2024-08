(Longueuil) Innergex énergie renouvelable annonce un bénéfice net de 23,01 millions au deuxième trimestre de 2024, en diminution de 7,2 % par rapport au même trimestre de l’année 2023.

La Presse Canadienne

En excluant les éléments non récurrents, la compagnie a affiché une perte nette ajustée de 3,86 millions au deuxième trimestre, en diminution par rapport au bénéfice net ajusté de 11,26 millions au même trimestre en 2023.

La production d’électricité s’est élevée à 2,97 millions de mégawattheures (MWh) comparativement à 2,95 millions de MWh à pareille date l’an dernier, une hausse de 0,7 %.

L’entreprise basée à Longueuil a eu un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) de 172,91 millions pour le trimestre, comparativement à 186,99 millions l’année précédente, soit une chute de 7,5 %.

« Je suis fier de notre équipe qui s’assure que nos actifs sont entretenus et gérés de manière optimale afin de nous permettre de tirer pleinement parti des ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires lorsqu’elles sont disponibles », a dit Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex énergie renouvelable.

« Malheureusement ce trimestre, les ressources ont été anormalement inférieures aux modèles prédictifs dans certaines des régions où nous exerçons nos activités », a ajouté M. Letellier.

Il s’est toutefois montré optimiste pour l’avenir, indiquant que « notre industrie est prête à croître et Innergex se concentre sur la réalisation de projets rentables qui généreront des retours positifs pour nos actionnaires et notre planète ».

Les revenus dans les secteurs de l’hydroélectricité, de l’éolien et de l’énergie solaire ont respectivement diminué de 7,0 % à 81,93 millions, de 0,65 % à 85,53 millions et de 13,0 % à 29,67 millions.

Hydro-Québec est l’actionnaire principal d’Innergex énergie renouvelable. La société d’État détient 19,9 % de l’entreprise.