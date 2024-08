Stockage du CO 2 Deep Sky étudie la géologie de Bécancour et Thetford Mines

La montréalaise Deep Sky a commencé les études géologiques des sous-sols de Bécancour et de Thetford Mines pour y stocker du CO 2 . L’entreprise qui veut retirer du carbone de l’atmosphère annoncera aussi, ce mercredi, la construction d’installations en Alberta pour tester des technologies qui stockeront jusqu’à 3000 tonnes de CO 2 par année, dès l’an prochain.