(Richmond) Boeing Canada investira 61 millions en Colombie-Britannique pour une installation de formation en fabrication aérospatiale ainsi que pour la recherche et le développement.

La Presse Canadienne

Cette annonce est la dernière en date du géant américain de l’aviation dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards avec Ottawa sur l’achat de nouveaux avions de surveillance militaire.

Le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, a salué les dépenses engagées dans les installations de Boeing Canada à Richmond, en Colombie-Britannique, affirmant qu’à mesure que le gouvernement investit davantage dans la défense, il veille à ce qu’elle génère également de la valeur pour l’économie canadienne et ses travailleurs.

Le gouvernement fédéral a annoncé l’année dernière qu’il achèterait jusqu’à 16 avions-multimission Boeing P-8A Poséidon pour éliminer progressivement l’avion Aurora, en service depuis plus de 40 ans.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Défense nationale, Bill Blair

Boeing prévoit de dépenser 48 millions pour renforcer sa capacité de recherche et de développement dans ses installations de Vancouver.

Treize millions supplémentaires seront investis dans la société autochtone COTA Aviation, basée à Parksville, en Colombie-Britannique, pour établir une installation de formation en fabrication aérospatiale afin de former 10 travailleurs par an.

L’accord sur les avions militaires de plus de 10 milliards s’accompagne d’une promesse de Boeing de fournir 5,4 milliards d’activités commerciales et d’investissements au Canada sur 10 ans, ce qui comprend le recours à des fournisseurs nationaux et le soutien de 3000 emplois.

En avril, l’entreprise a annoncé qu’elle investirait 17 millions dans le Saskatchewan Aviation Learning Centre.

En mai, elle a promis 240 millions pour un projet québécois visant à devenir un pôle mondial de développement de drones et d’avions plus écologiques.