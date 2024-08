(Calgary) TC Énergie veut capitaliser sur la prolifération rapide des centres de données en Amérique du Nord.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La société pipelinière établie à Calgary a affirmé jeudi qu’elle était particulièrement bien placée pour tirer profit de l’expansion rapide des centres de données gourmands en électricité, qui sont construits par des entreprises comme Microsoft, Google et Amazon pour alimenter la révolution de l’intelligence artificielle.

Le vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Stan Chapman, a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique que sur plus de 300 centres de données actuellement en construction ou proposés aux États-Unis, plus de 60 % sont situés à moins de 24 km du réseau existant de gazoducs de TC Énergie.

« Nous constatons un changement dans les préférences en matière de sites (pour les centres de données), des régions où de grandes infrastructures de télécommunications sont en place vers des régions où des infrastructures d’énergie et d’approvisionnement sont en place », a souligné M. Chapman, ajoutant qu’un nombre croissant d’opérateurs de centres de données souhaitent bâtir leur propre capacité de production d’électricité sur leur site pour répondre à leurs besoins.

Il existe un grand potentiel pour que ces opérateurs se connectent au réseau de gazoducs de TC Énergie, non seulement aux États-Unis, mais également au Mexique et au Canada, a-t-il soutenu.

« Notre empreinte, la meilleure de sa catégorie, ne limite pas les opportunités offertes aux seuls États-Unis, a ajouté M. Chapman. Au Canada, il existe aujourd’hui environ 300 centres de données en activité. Nous pourrions voir cette [demande d’énergie] augmenter d’un à deux gigawatts avant la fin de la décennie. »

TC Énergie, qui a déclaré un bénéfice net de 963 millions au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 250 millions au même trimestre de l’année dernière, est optimiste quant à l’avenir du gaz naturel.

La demande pour ce produit devrait croître, a déclaré le chef de la direction François Poirier, évoquant une croissance de l’industrie du gaz naturel liquéfié (GNL) en Amérique du Nord, ainsi qu’une demande accrue pour soutenir l’électrification à grande échelle, les retraits des centrales au charbon et les besoins énergétiques émergents.

Le bénéfice s’est chiffré à 93 cents par action pour le trimestre se terminant le 30 juin, contre 24 cents par action pour le même trimestre de l’année dernière. L’augmentation du bénéfice est due en partie à l’impact lors du trimestre de l’exercice précédent d’une perte importante dans le secteur canadien des gazoducs.

Le bénéfice ajusté a été de 978 millions, en légère baisse par rapport aux 981 millions du même trimestre de l’année dernière. Les revenus se sont élevés à 4,09 milliards, en hausse par rapport à 3,83 milliards un an plus tôt. La société a déclaré un dividende de 96 cents par action ordinaire, en hausse comparativement aux 93 cents déclarés l’an dernier.