(Washington) Les États-Unis ont annoncé mardi qu’ils acceptaient d’accorder jusqu’à 450 millions de dollars au géant sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix pour l’aider à construire une usine de conditionnement de puces électroniques dans l’Indiana.

Agence France-Presse

Cette subvention est la dernière décernée par le gouvernement américain qui veut consolider l’avance des États-Unis dans l’industrie des semi-conducteurs, en particulier pour les puces nécessaires au développement de l’intelligence artificielle (IA), à la fois pour des questions de sécurité nationale et pour contrer la concurrence avec la Chine.

L’administration du président démocrate sortant Joe Biden a déjà approuvé l’octroi de milliards de subventions au conglomérat sud-coréen Samsung, au groupe américain Intel et au géant taïwanais TSMC, alors que Washington tente d’éviter les pénuries de semi-conducteurs, éléments cruciaux pour l’économie mondiale moderne.

L’accord conclu avec SK Hynix, deuxième fabricant mondial de puces de mémoire, offre à l’entreprise 450 millions de dollars de financement direct auquel s’ajoutera la possibilité de 500 millions de dollars supplémentaires sous forme de prêts, a précisé le département américain du Commerce dans un communiqué.

L’usine de SK Hynix, installée dans le centre de recherche de l’université Purdue, dans l’Indiana, abritera « une ligne avancée de conditionnement de semi-conducteurs » qui fabriquera des puces de mémoire à large bande passante (HBM) de nouvelle génération, comblant ainsi « une lacune critique » dans la chaîne d’approvisionnement américaine, selon le département du Commerce.

SK Hynix, qui domine le marché des semi-conducteurs HBM, est un fournisseur clé de Nvidia, spécialiste américain de puces destinées à l’IA, qui contrôle environ 80 % du marché mondial de ce type de puces.

Les « puces de mémoire à haute performance sont des composants cruciaux des unités de traitement graphique (GPU) qui entraînent les systèmes d’IA grâce à leur puissance de traitement accrue », a souligné le département du Commerce.

Le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, a déclaré que son entreprise était impatiente d’« établir un nouveau pôle pour la technologie de l’IA » et de contribuer à créer « une chaîne d’approvisionnement plus robuste et plus résiliente pour l’industrie mondiale des semi-conducteurs ».

Cette nouvelle usine du groupe sud-coréen dans l’Indiana devrait permettre la création d’un millier d’emplois, a indiqué le département du Commerce.