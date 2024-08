Le temps presse pour LeddarTech qui a besoin d’argent. Alors que ses discussions avec des investisseurs potentiels s’étirent, le fournisseur québécois de logiciels d’aide à la conduite est menacé d’expulsion par le NASDAQ huit mois à peine après y avoir fait son entrée.

La direction de LeddarTech a révélé mardi avoir reçu des avis du NASDAQ lui indiquant que l’entreprise n’a pas respecté certaines règles exigées pour maintenir l’inscription. C’est-à-dire un cours boursier minimal de 1 $ US l’action, une valeur minimale d’actions détenues par le public de 15 millions US et une valeur boursière minimale de 50 millions US.

L’action de LeddarTech, qui a glissé sous la barre des 1 $ US l’action à la mi-juin, a touché un creux de 58 cents US à la fermeture des marchés mardi au NASDAQ et la capitalisation boursière ne s’élève plus qu’à environ 17 millions US.

LeddarTech bénéficie d’un délai de 180 jours pour se conformer de nouveau aux exigences du NASDAQ.

La direction soutient qu’elle va évaluer les options à sa disposition pour parvenir à répondre aux attentes du NASDAQ et qu’elle entend surveiller « activement » l’évaluation accordée par le marché.

Discussions en cours

Les discussions menées par LeddarTech avec des actionnaires et d’autres investisseurs potentiels se poursuivent, selon l’entreprise, afin de favoriser l’obtention d’un financement pouvant inclure des fonds permettant d’acquitter les obligations à court terme.

La direction avait fait savoir il y a un mois qu’elle a reçu des indications d’intérêt de « plusieurs de ses actionnaires principaux » en ce qui concerne un investissement total pouvant atteindre 9,7 millions US.

Investissement Québec est l’un des trois principaux actionnaires de LeddarTech avec une participation en actions évaluée à un peu plus de 15 %.

Il n’a pas été possible d’obtenir un commentaire auprès d’Investissement Québec. « Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie ainsi qu’Investissement Québec ne discutent jamais publiquement des pourparlers qu’ils ont, ou pourraient avoir avec des entreprises et ne partagent aucune information concernant leur situation financière et leurs perspectives d’avenir », indique le ministère par courriel.

Conditions modifiées

LeddarTech a par ailleurs annoncé mardi avoir à nouveau ajusté ses conditions de financement avec son prêteur Desjardins.

L’institution financière québécoise vient notamment d’accepter de réduire temporairement la clause relative aux liquidités minimales et de reporter temporairement le paiement des intérêts pour les mois de juillet, août, septembre et octobre.

« Nous sommes heureux de bénéficier du soutien continu de Desjardins, tandis que nous continuons à faire des progrès importants en ce qui concerne l’obtention du financement dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs à court et à long terme », indique par communiqué le grand patron de LeddarTech, Frantz Saintellemy.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec lui mardi.

« Il semble que LeddarTech a été en mesure de renégocier à la baisse son solde de trésorerie minimum requis, l’entreprise devant maintenant détenir 250 000 de dollars canadiens (au lieu de 5 millions) d’ici à ce qu’elle publie ses résultats trimestriels la semaine prochaine », commente à La Presse l’analyste new-yorkais Kevin Garrigan, chez WestPark Capital.

Le solde de trésorerie s’élevait à 14,3 millions en date du début avril.

La modification à l’entente avec Desjardins laisse croire à cet expert que LeddarTech dépense plus que prévu ou que les décisions dans le marché de l’automobile prennent plus de temps qu’anticipé. « LeddarTech pensait peut-être avoir déjà pu conclure une entente de production à ce jour », dit Kevin Garrigan.

Le modèle d’affaires de LeddarTech repose sur la vente de ses logiciels avec service, ce qui doit générer des revenus récurrents.

Une mise à jour est attendue mercredi prochain à l’occasion de la publication de la performance financière des mois printaniers. Seul un communiqué de presse est toutefois pour l’instant prévu, sans conférence téléphonique.

L’entreprise a généré une perte nette de 17,4 millions US au cours des trois premiers mois de l’année.

LeddarTech est devenue une entreprise publique en décembre dernier en fusionnant avec Prospector Capital, une société d’acquisition à vocation spécifique dont les actions étaient déjà inscrites au NASDAQ. L’opération a permis à LeddarTech de mobiliser approximativement 70 millions US de capitaux pour appuyer l’adoption et le développement de sa technologie.

LeddarTech souhaitait aller en Bourse pour offrir à ses actionnaires de longue date un instrument plus liquide pour leurs actions, mais aussi pour avoir accès à un marché qui permettrait éventuellement de lever des capitaux pour financer des projets futurs.