Grand Prix du Canada François Dumontier cède le volant

L’aventure de François Dumontier au Grand Prix de Formule 1 du Canada est en fin de parcours, a appris La Presse. Trois ans après avoir vendu Groupe de course Octane à Bell, l’entrepreneur quitte ses fonctions chez Octane et laisse le volant à un duo formé par une collaboratrice de longue date et un cadre du conglomérat de télécommunications.