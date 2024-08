Il y a des noms d’entreprises qui disent tout et d’autres qui sont… plus mystérieux. La Presse profite de l’été pour raconter l’origine de ces noms parfois très connus.

Il y a sept ans, en 2017, Gaz Métro, principal distributeur de gaz naturel du Québec, changeait de nom pour devenir Énergir.

Quand il a appris ça, Pierre Balloffet s’est dit : « Tiens tiens, ils font la même chose que Gaz de France, qui a changé son nom pour Engie en 2015 à la suite de sa fusion avec Suez, un autre géant de l’énergie. »

Dans les deux cas, le mot « gaz » a disparu de l’identité de l’entreprise, souligne le professeur à HEC Montréal et spécialiste de la communication et de la marque.

Ce n’est pas un hasard, dit-il. Le gaz, « c’est le “frit” du Poulet frit à la Kentucky », précise-t-il, en faisant le lien avec l’entreprise qui se fait maintenant connaître comme PFK.

Il y a des mots comme ça qui deviennent négatifs dans la perception publique et qui peuvent devenir lourds à porter, explique l’expert. C’est le cas du gaz naturel, une énergie fossile dont le monde voudrait bien se débarrasser.

À peu près en même temps que Gaz Métro, d’autres organisations ont décidé d’adopter un nom plus dans l’air du temps, tout en conservant les mêmes activités. L’Association québécoise des indépendants du pétrole (AQUIP) est devenue l’Association des distributeurs d’énergie du Québec. L’Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) est devenu l’Association canadienne des carburants.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le siège social d’Énergir, à Montréal

« Ce n’est pas nécessairement associé à du greenwashing », estime le professeur. L’écoblanchiment, le mot français pour greenwashing, consiste à donner une image trompeuse de ses activités et de sa responsabilité environnementale.

Dans le cas de Gaz Métro devenu Énergir, « ça représente une évolution de leur mission vers des énergies renouvelables », selon lui.

C’est d’ailleurs de cette façon que le changement de nom avait été justifié par la PDG de Gaz Métro de l’époque, Sophie Brochu. « Il s’agit d’une étape naturelle qui reflète l’évolution considérable de l’entreprise au fil des 10 dernières années, avait-elle expliqué. Le principal distributeur de gaz naturel du Québec est en effet aujourd’hui largement investi dans les énergies nouvelles et renouvelables, ici et aux États-Unis, où se trouvent déjà plus de la moitié de ses actifs. »

Transition énergétique

Énergir a en effet diversifié ses activités au cours des ans. L’entreprise est le principal distributeur d’électricité du Vermont et elle exploite des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations hydroélectriques. Mais la plus grande part des profits qu’elle verse à ses actionnaires, la Caisse de dépôt et placement et le Fonds de solidarité FTQ, provient de ses activités d’origine.

En 2023, Énergir a encaissé un profit net de 173,7 millions, dont 113,6 millions provenant du transport et de la distribution du gaz naturel fossile.

Énergir « a encore les deux pieds dedans », dit Pierre Balloffet. L’entreprise a encore du travail à faire dans sa transition énergétique, mais son changement de nom peut l’aider, estime-t-il.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Si Énergir a su diversifier ses activités au cours des ans, la majeure partie des revenus de l’entreprise provient encore du gaz naturel.

Le nom Énergir, qui conjugue l’énergie et l’action, signifie un changement de gouvernance, et c’est aussi un message auprès des partenaires et des employés que ses perspectives sont différentes.

Dans le cas d’Énergir comme dans tous les cas d’entreprises qui changent de nom, la décision doit être mûrement réfléchie. Non seulement l’opération coûte des millions, mais « ce n’est pas quelque chose qu’on peut faire chaque année », dit le spécialiste.

« Quand les choses se passent mal, c’est parce que le changement n’est que cosmétique », ajoute-t-il.