(Montréal) Nuvei a conclu l’acquisition de Pay2All, un établissement de paiement agréé par la Banque centrale du Brésil, ce qui doit permettre à la société montréalaise d’offrir des services de paiement complets en tant qu’émetteur de monnaie électronique dans le pays d’Amérique du Sud.

La Presse Canadienne

Nuvei a annoncé lundi avoir conclu une entente définitive pour acquérir Pay2All Instituição de Pagamento.

L’entreprise de technologie financière a fait état d’une « étape stratégique devant améliorer les capacités de Nuvei sur le marché brésilien et renforcer son engagement envers la région de l’Amérique latine ».

Comme le souligne la société montréalaise dans un communiqué, cette « licence d’établissement de paiement » était requise pour fournir des services transactionnels aux exploitants autorisés dans le marché nouvellement réglementé des paris sportifs et des jeux en ligne au Brésil.

Désormais, Nuvei pourra gérer les portefeuilles électroniques et les comptes de paris et participer à tous les systèmes de paiement locaux du Brésil.

Le marché brésilien du jeu en ligne présente d’importantes possibilités de croissance, selon l’entreprise, qui estime que les revenus du secteur devraient atteindre 1,97 milliard US en 2024 et afficher un taux de croissance annuel de 15 %. Elle anticipe un volume de marché de 4,03 milliards US d’ici 2029.

La transaction proposée est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires clés par la Banque centrale du Brésil et les autorités antitrust locales.

Le président et chef de la direction de Nuvei, Philip Fayer, a parlé de l’obtention d’une licence d’établissement de paiement au Brésil comme d’une priorité absolue et d’une étape importante dans la stratégie d’expansion mondiale.

« La transaction proposée renforce non seulement notre présence en Amérique latine, mais démontre également notre engagement à fournir des solutions de paiement entièrement localisées et modernes aux entreprises brésiliennes », a-t-il soutenu.

Également cette année, Nuvei a annoncé qu’elle était la première entreprise mondiale de paiements à proposer l’acquisition directe à l’échelle locale en Colombie. Elle met aussi en œuvre un service d’acquisition local au Mexique.