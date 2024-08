L’entreprise montréalaise a signalé jeudi une perte nette de 35,0 millions US, ou 23 cents US par action, pour son trimestre qui a pris fin le 30 juin, comparativement à une perte 48,7 millions US, ou 32 cents US par action, pour la période correspondante un an plus tôt.

(Montréal) Lightspeed Commerce a subi une perte de 35 millions US au premier trimestre de son exercice 2025, ce qui représente tout de même une amélioration par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise a signalé jeudi une perte nette de 35,0 millions US, ou 23 cents US par action, pour son trimestre qui a pris fin le 30 juin, comparativement à une perte 48,7 millions US, ou 32 cents US par action, pour la période correspondante un an plus tôt.

Ses revenus se sont élevés à 266,1 millions US, soit 174,1 millions US pour les revenus tirés du traitement des transactions, 83,3 millions US tirés des abonnements, ainsi que 8,72 millions US tirés de la vente de matériel informatique et d’autres produits.

Globalement, il s’agit d’une hausse de 27 % des revenus sur 12 mois. Les revenus tirés du traitement des transactions ont quant à eux augmenté de 44 % d’une année à l’autre.

Le premier trimestre de l’exercice 2025 était le premier à s’écouler depuis que Lightspeed a confirmé que son fondateur, Dax Dasilva, était de retour de façon permanente comme chef de la direction.

Pour le deuxième trimestre, Lightspeed s’attend à des revenus compris entre 270 millions US et 275 millions US.