Mises à pied, pertes financières, recentrage Que se passe-t-il chez Lion ?

Les voyants sont au rouge chez Lion Électrique. Alors que ses réserves s’amenuisent, le constructeur d’autobus scolaires et de camions électriques effectue des centaines de nouvelles mises à pied, revoit ses ambitions et recentre sa stratégie. La route vers le redressement est encore plus cahoteuse.