Glenn Chamandy souhaite que la Caisse de dépôt et placement du Québec envisage de réinvestir dans Gildan et redevienne actionnaire du fabricant montréalais de vêtements.

« Nous leur tendrons la main et allons les contacter en souhaitant qu’ils reconsidèrent leur investissement dans l’entreprise. J’espère que nous les retrouverons en tant qu’actionnaires maintenant que nous payons le taux d’imposition minimum mondial », a dit le PDG de Gildan jeudi en entrevue.

Gildan a indiqué jeudi que le taux d’impôt effectif ajusté de l’entreprise devrait être d’environ 18 % pour l’exercice complet, un taux légèrement supérieur à l’impôt minimum mondial de 15 % requis par la loi et exigé par la Caisse. Le taux d’imposition de Gildan était auparavant d’environ 5 %.

Ayant tourné le dos à Gildan il y a quelques années et vendu toutes ses actions parce que l’entreprise ne payait pas sa juste part d’impôts, la Caisse prend acte.

« Nous saluons cet engagement de Gildan à appliquer le taux d’imposition minimum mondial, celui-ci étant une condition essentielle à notre retour au capital de la compagnie, et nous demeurons ouverts à discuter avec eux », commente la porte-parole Kate Monfette.

Une longue saga

Glenn Chamandy est redevenu le grand patron de Gildan un peu avant la fin mai au terme de l’une des plus grandes batailles de procurations jamais menées au pays.

Un long feuilleton avait débuté deux semaines avant Noël après que son congédiement surprise pour des raisons de stratégie et de succession eut provoqué le mécontentement de plusieurs actionnaires institutionnels.

La firme d’investissement américaine Browning West est finalement parvenue à rallier suffisamment d’appuis pour amener les membres du conseil d’administration sortant de Gildan à s’incliner et permettre de renverser le licenciement de Glenn Chamandy.

Après avoir annoncé le 8 mai – peu avant le retour en poste de Glenn Chamandy – qu’elle était disposée à investir 200 millions dans Gildan, la Caisse n’a finalement pas procédé.

L’investissement potentiel de la Caisse dans Gildan dépendait d’un engagement à maintenir le siège social mondial au Québec pendant sept ans et à payer l’impôt minimum mondial de 15 %.

« L’ancien conseil offrait d’investir dans un instrument de dette. Il ne s’agissait que d’une proposition. Il n’y avait pas eu de contrat signé. À mon retour, nous avons décidé d’un commun accord de tout revoir et de voir où cela nous mènerait », dit Glenn Chamandy.

Glenn Chamandy dit par ailleurs avoir acheté un nombre « significatif » d’actions de Gildan depuis son retour en poste sans toutefois préciser combien parce qu’il s’agit « d’un travail en cours », dit-il.

Browning West remboursé

Gildan a par ailleurs révélé jeudi avoir remboursé les frais de 9,4 millions de dollars encourus par Browning West pour mener sa lutte ayant entraîné le retour de Glenn Chamandy.

« Compte tenu du fort soutien des actionnaires à sa campagne réussie et du fait que le conseil renouvelé a démissionné avant l’assemblée annuelle, le comité de la gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociale a recommandé au nouveau conseil le remboursement des frais juridiques et autres frais de conseil engagés par Browning West en lien avec la course aux procurations », explique Gildan dans des documents publiés jeudi.

La majeure partie de l’argent dépensé par Browning West a été consacrée à la lutte contre les poursuites judiciaires engagées par l’ancien conseil d’administration. Browning West a dû mener trois batailles juridiques au nom des actionnaires. Il est donc logique que les actionnaires comprennent que Browning West soit remboursé. Glenn Chamandy, PDG de Gildan

Les dépenses liées à la course aux procurations et aux changements au sein de la direction se sont ainsi finalement élevées à 76,8 millions pour les six premiers mois de l’année.

À la fin mai, Glenn Chamandy avait évalué de façon préliminaire le coût de la course aux procurations et ses implications connexes à approximativement 65 millions.

Des charges de rémunération liées au congédiement de Glenn Chamandy et à sa réintégration comme PDG s’élèvent à 8,9 millions. Cela comprend la rémunération rétroactive dans le cadre de sa réintégration par le nouveau conseil, y compris le rétablissement des attributions fondées sur des actions qui avaient été annulées par le conseil précédent.

Des paiements en espèces au titre des prestations de départ et indemnités de cessation d’emploi ont atteint 15,3 millions pour l’ex-PDG Vince Tyra et 9,1 millions pour l’ex-chef des ressources humaines et affaires juridiques, Arun Bajaj.

Résultats meilleurs que prévu

Les ventes des mois d’avril, mai et juin de Gildan ont augmenté de 3 % sur un an à 862 millions, alors que les analystes anticipaient 851,5 millions. Les profits nets ajustés du trimestre se sont élevés à 74 cents par action alors que le consensus des experts était de 72 cents par action.

Gildan a notamment racheté 3,1 millions d’actions en juin à des fins d’annulation et le conseil a approuvé un nouveau programme visant le rachat d’un maximum de 10 % du flottant au cours des 12 prochains mois.

L’action de Gildan, qui a touché jeudi à Toronto un nouveau sommet des 52 dernières semaines, a gagné 8 % en juillet et est en hausse de près de 30 % depuis le début de l’année.