Les profits d’Amazon doublent grâce à l’infonuagique et l’IA

(San Francisco) Amazon a vu son bénéfice net doubler à 13,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, un résultat bien meilleur qu’attendu, porté principalement par son activité infonuagique, qui bénéficie de l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) générative.

Agence France-Presse

À 148 milliards (+10 % sur un an), le chiffre d’affaires du géant du commerce en ligne a cependant déçu par rapport aux prévisions des analystes, légèrement supérieures. L’action Amazon perdait plus de 5 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York jeudi.