BCE a augmenté ses bénéfices malgré une baisse de ses revenus au dernier trimestre, alors que le géant des télécommunications a commencé à ressentir les effets financiers des milliers de suppressions d’emplois survenues plus tôt cette année.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Le bénéfice net a bondi de 63 % sur un an pour atteindre 537 millions au deuxième trimestre de l’entreprise.

Les profits plus élevés résultent d’une baisse des dépenses, notamment d’une diminution des obligations d’achat, des indemnités de départ et des coûts d’acquisition, a déclaré Bell.

Les revenus du trimestre terminé le 30 juin ont glissé de 1 % à 6 milliards par rapport à la même période un an plus tôt. Le président et chef de la direction Mirko Bibic a attribué cette baisse aux bas prix des fournisseurs de téléphonie mobile et internet concurrents ainsi qu’à la fermeture de 107 magasins La Source, soit 39 % des emplacements du détaillant d’électronique.

« Nous avons exécuté nos opérations avec une discipline financière dans un contexte de marché hautement concurrentiel », a déclaré M. Bibic aux analystes lors d’une conférence téléphonique jeudi.

« Même si la croissance du chiffre d’affaires consolidé continue d’être affectée par des pressions concurrentielles soutenues sur les prix et par la perte de revenus attendue de La Source, nous restons concentrés sur une croissance du nombre d’abonnés génératrice de marge et sur la réduction des coûts de l’organisation », a-t-il ajouté.

Le conglomérat médiatique montréalais a enregistré une augmentation de 1,3 point de pourcentage de sa marge bénéficiaire ajustée d’une année à l’autre.

En février, BCE a annoncé que 4800 emplois « à tous les niveaux de l’entreprise » seraient supprimés, ce qui représente une réduction d’effectif d’environ 9 %. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une restructuration qui a supprimé plusieurs bulletins télévisés, notamment à CTV et BNN Bloomberg, et vendu 45 stations de radio régionales appartenant à Bell Média au pays.

L’analyste Jérôme Dubreuil, de Desjardins, a qualifié les résultats financiers de BCE de « légèrement positifs », car de meilleures marges ont compensé la baisse des revenus.

« Le plan de restructuration de BCE devient de plus en plus évident, a-t-il affirmé dans une note aux investisseurs. Nous pensons que la création de valeur dans les télécommunications devra provenir d’un contrôle strict des coûts à l’avenir, compte tenu du chiffre d’affaires difficile, et nous sommes encouragés par les progrès de BCE à cet égard. »

Le bénéfice s’est établi à 59 cents par action pour le deuxième trimestre, contre 37 cents par action l’année précédente.

Le bénéfice ajusté a glissé à 78 cents par action, contre 79 cents par action l’année dernière, en phase avec les attentes des analystes, selon la société de marchés financiers LSEG Data & Analytics.