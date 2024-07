Ce partenariat pluriannuel va commencer en Europe et en Amérique latine avant de s’étendre au Moyen-Orient, au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande, ont indiqué Uber et BYD dans un communiqué.

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le géant du VTC Uber a établi un partenariat inédit avec le constructeur chinois BYD pour fournir 100 000 véhicules électriques à ses chauffeurs à travers le monde, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Agence France-Presse

Ce partenariat pluriannuel va commencer en Europe et en Amérique latine avant de s’étendre au Moyen-Orient, au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande, ont indiqué Uber et BYD dans un communiqué.

Selon les pays, cet accord permettra aux chauffeurs d’accéder à des offres de financement ou de location pour les véhicules BYD, des réductions sur la recharge, l’entretien du véhicule ou l’assurance, a indiqué le constructeur chinois.

Il ne s’agit pas d’achats comme pour la gigantesque commande de 100 000 voitures Tesla par le loueur Hertz fin 2021.

Les États-Unis ne sont pas concernés par cet accord, l’importation de voitures chinoises y étant lourdement taxée.

« En tant que plus grand accord mondial de ce type, nous sommes ravis des avantages que ce partenariat apportera aux conducteurs, aux usagers et aux villes », a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber.

Uber a déjà passé des accords, bien moins importants cependant, avec Renault-Nissan, Stellantis et Hyundai en Europe, ou Hertz pour ses Tesla aux États-Unis.

La plateforme comptait fin 2023 126 000 chauffeurs de véhicules sans émissions de gaz à l’échappement, sur un total de 7 millions de chauffeurs et livreurs dans le monde.

À partir de 2030, Uber compte ne plus accepter que des véhicules électriques en Europe et en Amérique du Nord.

BYD, leader du marché des véhicules électriques en Chine, accélère son internationalisation et prévoit d’ouvrir bientôt une usine en Hongrie et une autre en Turquie.

« Lorsqu’un chauffeur Uber opte pour un véhicule électrique, il génère beaucoup moins d’émissions qu’un automobiliste ordinaire, simplement parce qu’il est plus souvent sur la route », a poursuivi M. Khosrowshahi. « De nombreux utilisateurs nous disent également que leur première expérience avec un véhicule électrique a eu lieu lors d’un trajet Uber, et nous sommes ravis de contribuer à démontrer les avantages des véhicules électriques à un plus grand nombre de personnes dans le monde entier ».

Les deux entreprises ont aussi indiqué qu’elles collaboreront « sur les futurs véhicules autonomes de BYD qui seront déployés sur la plateforme Uber ».