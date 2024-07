Le couperet tombe de nouveau chez le constructeur d’autobus et de camions électriques, qui sabre 30 % de son effectif, soit 300 personnes, des deux côtés de la frontière.

Les voyants sont au rouge chez Lion Électrique. Pendant que ses réserves s’amenuisent, le constructeur d’autobus scolaires et de camions électriques effectue des centaines de nouvelles mises à pied, revoit ses ambitions et recentre sa stratégie. La route vers le redressement est encore plus cahoteuse.

Les emplois

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE C’est la quatrième fois depuis novembre dernier que le couperet tombe chez Lion Électrique.

C’est la quatrième fois en sept mois que le couperet tombe. Cette fois-ci, 300 personnes – 30 % de l’effectif – perdent leur gagne-pain au Québec et aux États-Unis. La nouvelle a retenu l’attention à l’occasion de la diffusion des résultats du deuxième trimestre, où Lion a déçu.

« C’est davantage au Canada, a reconnaît le chef de la direction et fondateur de Lion, Marc Bédard, en entrevue téléphonique. Il y a une portion significative [des mises à pied] du côté du développement de produits parce que cette étape est derrière nous. »

N’empêche, cet autre tour de vis, qui pourrait représenter des économies annuelles de 25 millions US, illustre à quel point le constructeur québécois compte ses sous. Avant mercredi, l’entreprise avait déjà effectué 370 mises à pied et licenciements annoncés par la compagnie depuis novembre dernier. Son effectif est maintenant d’environ 750 employés.

La nouvelle a pris de court l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, qui se prépare à négocier une première convention collective pour 300 salariés de l’usine de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

« On déplore de l’avoir appris dans les médias, souligne le porte-parole syndical Éric Rancourt. Les employés aussi. L’usine est en shutdown (arrêt estival). C’est cavalier de l’apprendre de la sorte. »

Recentrage

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Dans l’espoir d’obtenir de générer des revenus, Lion veut vendre des batteries produites à son usine de Mirabel à d’autres constructeurs.

C’est un secret de polichinelle : bien qu’il soit inévitable, le virage électrique est beaucoup moins rapide qu’anticipé, particulièrement du côté des camions, où les commandes ne sont pas au rendez-vous. Résultat : ils seront assemblés à Saint-Jérôme au cours des prochaines années.

Cela signifie que le vaste espace de l’usine américaine de 900 000 pieds carrés à Joliet, en Illinois, qui devait être consacré à l’assemblage de camions, demeurera inutilisé. Pour limiter les dégâts, Lion cherche à sous-louer cette portion du complexe. Elle continuera à y assembler des autobus scolaires électriques.

Moins de livraisons signifient moins de batteries, ce qui soulève un autre enjeu.

Le complexe de blocs-batteries à Mirabel, qui devait approvisionner les camions et autobus d’écoliers assemblés Lion, se retrouve avec une capacité excédentaire. L’usine peut alimenter l’équivalent de 5000 véhicules, bien au-delà des livraisons actuelles du constructeur. Pour écouler ses surplus, l’entreprise québécoise espère les vendre à des clients externes. M. Bédard affirme qu’il y a des intéressés, mais on n’anticipe pas d’entente avant l’an prochain.

« On peut voir cela comme un aveu que leurs prévisions étaient erronées et qu’ils sont dans une situation où ils doivent aller chercher des revenus avec les ressources qu’ils ont, observe Raphaël Duguay, professeur de comptabilité à l’Université Yale. Leurs prévisions sur les ventes de camions étaient beaucoup trop optimistes. »

Rouge foncé

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les ventes de camions électriques sont loin d’être au rendez-vous pour le constructeur québécois.

Des livraisons qui fondent de 50 %, un déclin similaire observé du côté des revenus et des pertes qui s’amplifient : les résultats de Lion pendant les mois d’avril, mai et juin ont été pires que ce à quoi s’attendaient les analystes.

Malgré le plan présenté par Lion, les investisseurs sont demeurés sceptiques. À la Bourse de Toronto, le titre a dégringolé de 18 %, ou 22 cents, pour clôturer à 98 cents – bien loin de son sommet d’environ 24,70 $ atteint en juin 2021.

« La plupart des acteurs qui étaient uniquement présents dans le marché du véhicule électrique sont disparus, rappelle M. Bédard. Lion est un des survivants et on a l’intention de rester. On prend des décisions difficiles pour y arriver. »

M. Duguay n’est pas aussi convaincu.

« Les mises à pied, louer une portion de l’usine en Illinois… cela ressemble à des mesures de dernier recours. Ça regarde assez mal pour Lion. »

Il y a des leviers pour se serrer la ceinture, ajoute Rupert Merer, de la Financière Banque Nationale. Cependant, sans une hausse des ventes, « les perspectives sont incertaines », estime l’analyste.

Outre la demande pour les camions, M. Bédard montre du doigt la lourdeur administrative du Fonds pour le transport en commun à zéro émission d’Infrastructure Canada (FTCZE), pour expliquer le ralentissement des livraisons d’autobus d’écoliers. Ce programme peut couvrir jusqu’à 50 % des coûts quand un transporteur scolaire électrifie sa flotte. Lion estime que les délais sont trop longs avant que les transporteurs scolaires puissent savoir à combien ils auront droit en soutien financier.

La moitié du carnet de commandes est tributaire de ce programme. Aux États-Unis, l’octroi des subventions au transport scolaire connaît aussi des lenteurs.

Besoin d’argent

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Pour continuer à faire fonctionner ses usines, l’entreprise devra trouver une manière de renflouer ses coffres.

Avec 2 millions US en trésorerie dans ses coffres au 30 juin et 23 millions US disponibles grâce à une facilité de crédit, la marge de manœuvre de Lion est mince.

En plus, un prêt de 22 millions contracté auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Finalta vient notamment à échéance en novembre prochain. Il faudra le rembourser ou le refinancer. Le compte à rebours est en marche.

L’argent public dans Lion Électrique : 2008–2021 : 7 millions en subventions du gouvernement du Québec pour la recherche et développement

2021 : 19 millions d’Investissement Québec (IQ) pour l’achat d’actions

2021 : 100 millions en prêts de Québec et d’Ottawa

2022 : 15 millions en prêts de la Caisse de dépôt et placement du Québec

2023 : 98 millions prêtés par IQ et le Fonds de solidarité FTQ

2024 : 7,5 millions en prêt du gouvernement québécois.

Le constructeur a obtenu un peu de répit le 2 juillet dernier quand le gouvernement Legault lui a consenti un prêt de 7,5 millions. Québec et Ottawa devront-ils encore délier les cordons de la bourse ?

« On regarde toutes les options pour améliorer notre bilan, répond M. Bédard. Pas juste avec les gouvernements. Il y a plusieurs options dans le marché. On ne ferait pas notre travail. »

Signal attendu

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon est prêt à aider Lion, mais…

Malgré les déboires de Lion, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon est catégorique : il n’a « aucun enjeu » à continuer d’aider la compagnie. Il y a cependant un bémol : Ottawa doit envoyer le signal qu’il est prêt à appuyer sur l’accélérateur avec le FTCZE.

Contrairement au programme québécois d’électrification du transport scolaire, qui prévoit des incitatifs déterminés à l’avance, le Fonds négocie de gré à gré avec les transporteurs scolaires pour déterminer le montant auquel ils auront droit.

« Si le FTCZE était appliqué comme notre programme, je pense que Lion aurait ses enjeux de liquidité sous contrôle », dit-il. J’ai clairement dit que nous étions prêts à aider. Mais ça me prend un signal du fédéral qu’ils vont être capables d’exécuter. »