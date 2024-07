Ça chauffe entre Guzzo et ses bailleurs

Il n’y a pas qu’au Marché Central que Cinémas Guzzo a des relations tendues avec son bailleur. Les propriétaires des bâtiments qui abritent les Méga-Plex Saint-Jean et Méga-Plex Taschereau ont traîné la chaîne québécoise en justice pour se faire payer et demander le droit de l’expulser.

Des loyers en souffrance, une incapacité à respecter les échéances de plans de remboursement ainsi que des chèques n’ayant pas été « honorés par manque de fonds » : c’est ce qui est reproché à l’exploitant de cinémas dans deux requêtes récemment déposées en Cour supérieure du Québec.

Ces litiges impliquent le Centre commercial St-Luc St-Jean et une société appartenant à l’homme d’affaires Howard Szalavetz. Les plaignants sont respectivement propriétaires des bâtiments qui abritent les cinémas situés à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Longueuil.

Le premier réclame 11,4 millions – une somme qui va au-delà de paiements en souffrance – à Cinémas Guzzo, tandis que le deuxième cherche à récupérer environ 322 000 $, en plus des intérêts. Leurs allégations n’ont pas encore été prouvées devant le tribunal.

« Celui [le cinéma] de Taschereau a été réglé hors cour et on est en discussion avec celui de Saint-Jean aussi, alors on va éviter tous les commentaires pour essayer de régler cela », affirme le président-directeur général de l’entreprise familiale, Vincent Guzzo, dans un entretien téléphonique avec La Presse.

Il n’a pas été possible de confirmer si une entente à l’amiable avait bel et bien été conclue dans le dossier impliquant la société de M. Szalavetz. La prochaine audience a été fixée au 8 août dans ce dossier.

Grosses sommes

C’est le Centre commercial St-Luc St-Jean qui réclame le plus d’argent à la chaîne québécoise. L’exploitant immobilier allègue que le Méga-Plex Saint-Jean – qui a ouvert ses portes en décembre 2021, pendant la pandémie de COVID-19 – lui devait plus de 1,5 million en loyers impayés au 10 juillet dernier.

Le plaignant allègue que la situation s’est envenimée dès la fin de 2022. Un premier plan de remboursement des arrérages est proposé par l’exploitant de salles de cinéma en 2023, mais ce dernier ne l’aurait pas respecté, d’après la requête.

« En septembre 2023, Guzzo a transmis au centre des chèques visant à acquitter une partie des arrérages de loyer de Méga-Plex, lesquels n’ont pas été honorés par manque de fonds, ajoute-t-on. Malgré toutes les discussions en cours entre les parties […] les arrérages de loyer se sont néanmoins aggravés. »

Parallèlement aux sommes en souffrance, le Centre commercial St-Luc St-Jean réclame près de 715 000 $ en « dommages liquidités ».

Il demande également le remboursement d’un montant de 9,1 millions versé à la chaîne de cinémas pour l’aménagement du complexe situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le bailleur allègue que son locataire n’avait pas été en mesure d’achever les travaux de finition du Méga-Plex Saint-Jean « avant la fin de l’année 2022 », comme le prévoyait son bail de 20 ans conclu en 2016.

En ce qui a trait au Méga-Plex Taschereau, les arrérages remonteraient à environ deux ans, selon la société de M. Szalavetz. Sa requête évoque également l’incapacité à encaisser des chèques parce qu’ils étaient sans provision ainsi que le non-respect de plans de remboursement par la chaîne québécoise.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Guzzo

Le 28 juin dernier, le plaignant avait informé la chaîne québécoise qu’il lui refusait le droit de se prévaloir de prolonger le bail en raison de ses retards de paiement et demandait au tribunal de lui donner le droit de l’expulser des lieux dès le 31 juillet.

Ce scénario ne devrait pas se matérialiser, pour l’instant, étant donné que le dossier doit revenir devant la Cour supérieure dans une semaine.

Pas la première fois

La Presse avait fait état, en mars dernier, des relations tendues entre Cinémas Guzzo et son propriétaire au Marché Central — le bras immobilier de la British Columbia Investment Management Corporation (bcIMC). Ce gestionnaire de régimes de retraite reprochait des manquements similaires à l’entreprise québécoise.

La bcIMC réclamait 1,8 million à Cinémas Guzzo et demandait la résiliation du bail de l’entreprise au Marché Central.

En entrevue en mars dernier, M. Guzzo affirmait entretenir de bonnes relations avec tous ses bailleurs, sauf au Marché Central. L’homme d’affaires expliquait que ses trois établissements situés dans l’île de Montréal étaient moins rentables que ses autres cinémas.

En dépit d’une relation d’affaires qui s’est détériorée avec son bailleur, la chaîne de cinémas demeure présente au Marché Central. Le litige avec bcIMC est toujours devant les tribunaux.

Avec Louis-Samuel Perron, La Presse

Cinémas Guzzo en bref Fondation : 1974 Président-directeur général : Vincent Guzzo Établissements : 10 Nombre de salles : environ 150