Chute d’une énorme pale d’éolienne en mer Une usine de Gaspé montrée du doigt

La défaillance d’une énorme pale d’éolienne récemment installée au large de Cape Cod et de Nantucket, aux États-Unis, et qui a été fabriquée à l’usine de LM Wind Power, à Gaspé, a forcé l’entreprise GE Vernova, propriétaire de LM Wind Power, à interrompre la livraison des pales et à inspecter toutes celles déjà installées sur des dizaines de grandes éoliennes en mer.