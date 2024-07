La défaillance d’une énorme pale d’éolienne récemment installée au large de Cape Cod et de Nantucket, aux États-Unis, et qui a été fabriquée à l’usine de LM Wind Power, à Gaspé, a forcé l’entreprise GE Vernova, propriétaire de LM Wind Power, à interrompre la livraison des pales et à inspecter toutes celles déjà installées sur des dizaines de grandes éoliennes en mer.

Cet arrêt de livraison et cette vaste inspection ont été confirmés par le PDG de GE Vernova, Scott Strazik, lors de la récente présentation des résultats trimestriels de l’entreprise qui a un chiffre d’affaires de 30 milliards US. Comme son nom le suggère, GE Vernova est la principale filiale de projets de production d’électricité au sein du géant industriel GE.

« Nous allons utiliser nos données existantes et inspecter toutes les pales que nous avons fabriquées pour l’éolien offshore [en mer] dans cette usine de Gaspé, au Canada, où a eu lieu la défaillance de matériau [de fabrication des grandes pales] », a indiqué M. Strazik lors de la téléconférence d’analystes et d’investisseurs.

Nous avons fabriqué environ 150 de ces pales [pour l’éolien en mer], ce qui vous donne une indication et un contexte du travail d’inspection à effectuer. Scott Strazik, PDG de GE Vernova, lors de la téléconférence d’analystes et d’investisseurs

En entrevue avec Bloomberg News, le PDG de GE Vernova a ajouté qu’ils auraient « dû identifier cette défaillance de matériau avant d’expédier la pale » de l’usine de Gaspé, qui est en production depuis 2006.

Selon M. Strazik, « la pale a quitté l’usine avec une déficience au niveau de la colle » qui lie les matériaux composites qui constituent la structure principale des pales d’éolienne.

La plupart de ces pales de 100 mètres de long fabriquées à l’usine de Gaspé ont d’ailleurs été installées au complexe Vineyard Wind – le plus gros aux États-Unis jusqu’à maintenant –, qui est localisé au large de la très cossue île de Nantucket, près de Cape Cod, au Massachusetts.

PHOTO FOURNIE PAR LM WIND POWER Une pale d’éolienne à sa sortie d’usine de LM Wind Power à Gaspé, avant son chargement sur un cargo à destination d’un parc éolien en mer aux États-Unis

La construction de Vineyard Wind par GE Vernova est interrompue depuis deux semaines, après le bris et la chute de l’une des trois énormes pales sur une éolienne qui venait tout juste d’être mise en fonction.

Silence à Gaspé

Pendant ce temps, à l’usine de LM Wind Power de Gaspé, qui emploie plus de 500 personnes, ses dirigeants locaux demeurent muets sur l’impact de cet arrêt de livraison et de cette inspection majeure sur la continuité des activités de l’usine.

La réponse aux demandes d’information de La Presse est plutôt venue d’un porte-parole du siège social de GE Vernova, situé à Cambridge, près de Boston, au Massachusetts.

« Notre enquête préliminaire sur l’incident indique que la pale concernée a subi un défaut de fabrication – dans ce cas, un lien d’adhésif insuffisant – que le programme d’assurance qualité aurait dû identifier [à l’usine de Gaspé] », écrit Tim Brown, relationniste principal chez GE Vernova, dans un échange de courriels avec La Presse.

Notre enquête est en cours et nous travaillons de toute urgence pour examiner minutieusement notre programme de fabrication et d’assurance de qualité des pales d’éoliennes en mer. Nous avons du travail à faire, mais nous sommes confiants dans notre capacité à mettre en œuvre des mesures correctives et à aller de l’avant. Tim Brown, relationniste principal chez GE Vernova

« Nous n’avons pas plus de détails à partager pour le moment », conclut-il.

Dans la région de Gaspé, où l’usine de LM Wind Power et ses employés ont un impact socio-économique considérable, on ne semble pas s’inquiéter des conséquences de cette défaillance de production sur le niveau d’activités de l’usine.

« C’est le plus gros employeur de la région. Et de ce qu’on nous en dit, l’usine de Gaspé est l’une des plus performantes de toute l’entreprise LM Wind Power », indique Marie-Claude Brière, directrice générale de la Chambre de commerce de La Côte-de-Gaspé, dans une discussion téléphonique avec La Presse.

« C’est pourquoi nous sommes toujours prudents avant de commenter sur ce qui se passe à l’usine de LM Wind à partir d’informations partielles et imprécises, et sans en référer aux dirigeants de l’usine. »

Un secteur critiqué

N’empêche, cette défaillance survient à un moment un peu gênant pour LM Wind Power et GE Vernova.

PHOTO WORLDVIEW FILMS, TIRÉE DU SITE DE VINEYARD WIND Une autre éolienne en construction au complexe de Vineyard Wind

Elle a ravivé les doutes sur les perspectives de l’industrie éolienne en mer aux États-Unis. Cette industrie encore émergente éprouve des difficultés face à la hausse des taux d’intérêt, ainsi que la forte inflation des coûts de construction attribuable aux problèmes persistants des chaînes d’approvisionnement en biens et en services spécialisés.

De plus, cette défaillance au complexe Vineyard Wind a ravivé l’opposition à ces gros projets éoliens en mer de la part des résidants et des villégiateurs des régions côtières aux États-Unis.

Ces difficultés ont déjà mené à l’annulation de gros projets prévus au large du New Jersey, sur la côte est américaine.

En conséquence de ces annulations, LM Wind Power avait d’ailleurs déjà décidé de recentrer la production de l’usine de Gaspé vers des pales de taille moindre (45 mètres de long au lieu de 100 mètres) pour des éoliennes situées dans des complexes terrestres aux États-Unis et au Canada.

D’après les propos du PDG de GE Vernova, ce recentrage industriel à l’usine de Gaspé a été interrompu afin de procéder à une révision de ses procédés de fabrication et à une inspection des pales déjà livrées et installées sur des éoliennes.