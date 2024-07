Boeing a perdu plus de 1,4 milliard US au deuxième trimestre et a annoncé qu’un dirigeant de longue date dans l’industrie prendrait les rênes du constructeur aéronautique en difficulté la semaine prochaine.

Associated Press

Robert « Kelly » Ortberg, âgé de 64 ans, qui est l’ancien président et directeur général du fournisseur aérospatial Rockwell Collins, succédera à David Calhoun en tant que président et directeur général de Boeing, a annoncé la société. Les actions ont augmenté de plus de 2 % avant la cloche d’ouverture de la bourse, mercredi.

La perte de Boeing a été plus importante et les revenus inférieurs par rapport aux attentes de Wall Street. Les revenus ont chuté de 15 % par rapport à l’année précédente, et tant l’activité des avions commerciaux que l’unité de défense ont perdu de l’argent.

Ces résultats décevants surviennent à un moment tumultueux pour Boeing. L’entreprise a accepté de plaider coupable de fraude en relation avec le Max, dont deux se sont écrasés, tuant 346 personnes. La Federal Aviation Administration (FAA) a renforcé sa surveillance de l’entreprise à la suite d’erreurs, notamment l’éclatement d’un panneau sur un avion d’Alaska Airlines. Boeing réfute les allégations de lanceurs d’alerte selon lesquelles des raccourcis dans la fabrication nuisent à la sécurité.

L’entreprise est confrontée à des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui entravent la production et qu’elle espère résoudre en partie en rachetant Spirit AeroSystems, un entrepreneur clé. Elle tente toujours de persuader les régulateurs d’approuver deux nouveaux modèles du Max et une version plus grande de son avion de ligne à deux couloirs 777. Et elle fait face à une décision d’une valeur de plusieurs milliards de dollars quant au moment de concevoir un nouvel avion monocouloir pour remplacer le Max.

M. Ortberg deviendra PDG le 8 août, a annoncé Boeing. Ce n’est que récemment qu’il est devenu l’un des principaux candidats. Parmi les autres personnes qui auraient été considérées pour le poste figuraient Patrick Shanahan, ancien cadre de Boeing et aujourd’hui PDG de son plus important fournisseur, Spirit AeroSystems, et une autre cadre de longue date de Boeing, Stephanie Pope, qui a récemment repris la division des avions commerciaux.

Le président du conseil d’administration Steven Mollenkopf a déclaré que M. Ortberg avait été choisi après « un processus de recherche approfondi et complet » et « possède les compétences et l’expérience nécessaires pour diriger Boeing dans son prochain chapitre ».

M. Mollenkopf a déclaré que M. Ortberg avait acquis la réputation de diriger des sociétés d’ingénierie et de fabrication complexes.