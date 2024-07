Les choses se compliquent chez Lion Électrique, sous forte pression financière. Le couperet tombe de nouveau chez le constructeur d’autobus et de camions électriques, qui sabre 30 % de son effectif, soit 300 personnes, des deux côtés de la frontière.

L’entreprise établie à Saint-Jérôme – fortement soutenue par Québec et Ottawa – a fait part de nouvelles mesures visant à réduire ses coûts, mercredi, en dévoilant ses résultats du deuxième trimestre ayant pris fin le 30 juin dernier.

« La transition vers l’électrification prend plus de temps que prévu », a convenu son chef de la direction et fondateur, Marc Bédard, dans un communiqué.

Ces nouvelles coupes chez Lion s’ajoutent aux quelque 370 mises à pied et licenciements survenus depuis l’automne dernier.

En date du 30 juin dernier, il ne restait que 2 millions en trésorerie dans les coffres du constructeur québécois. Celui-ci a depuis obtenu un nouveau prêt de 7,5 millions du gouvernement Legault.

Avec une production au ralenti, Lion a livré moins de véhicules au deuxième trimestre. Ses revenus ont chuté de 48 %, à 30 millions US, tandis que sa perte nette s’est élevée à 19,3 millions US, ou 9 cents US par action. Au deuxième trimestre l’an dernier, Lion avait perdu 12 millions, ou 5 cents US par action.

Les nouvelles réductions d’effectifs annoncées mercredi par Lion font partie d’une série de mesures qui témoignent du régime minceur en place. La compagnie ajustera à la baisse sa production de camions et vendra des batteries à des tiers, notamment.