CGI, par l’entremise de sa filiale d’exploitation aux États-Unis, a annoncé mardi son intention d’acquérir Aeyon, une société en transformation numérique et en technologie d’intelligence artificielle (IA) au service du gouvernement fédéral américain.

La Presse Canadienne

Les modalités financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.

CGI a indiqué que les parties ont conclu une entente d’acquisition finale le 22 juin, et que la transaction devrait se conclure au quatrième trimestre de l’exercice 2024, sous réserve d’approbations réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles.

La filiale CGI Federal élargirait ainsi ses relations avec d’importants clients du secteur de la sécurité nationale, des branches des forces armées américaines, la Federal Aviation Administration et l’Agence spatiale américaine (NASA).

Stephanie Mango, présidente de CGI Federal, a affirmé que la société était « impatiente d’accueillir les 725 employés d’Aeyon » dans une « mise en commun » renforçant son positionnement à titre de partenaire de choix pour une gamme complète de services et des solutions essentielles à la mission au sein du gouvernement des États-Unis.

« En combinant nos forces avec celles de CGI, nos clients bénéficieront considérablement d’un accès à de nouvelles capacités mondiales complémentaires, d’une portée plus importante et d’opportunités d’augmenter et d’élargir l’incidence de leurs missions. Nos employés auront quant à eux de belles occasions de faire évoluer leur carrière chez un chef de file de l’industrie », a déclaré par communiqué le président et chef de la direction d’Aeyon, Sunny Singh.