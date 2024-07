(Toronto) George Weston affirme qu’un règlement récent auquel l’entreprise est parvenue dans le cadre des actions collectives sur la fixation des prix du pain a eu un impact de 253 millions sur son bénéfice net du deuxième trimestre.

La Presse Canadienne

La société, qui détient une participation majoritaire dans l’épicier Loblaw, affirme que son bénéfice net s’est élevé à 667 millions pour la période terminée le 15 juin. Cela se compare à un bénéfice net de 782 millions un an plus tôt.

Son bénéfice net attribuable aux actionnaires a totalisé 410 millions, comparativement à 508 millions un an auparavant.

Le chiffre d’affaires pour le trimestre s’est élevé à environ 14 milliards, contre 13,8 milliards un an auparavant.

La majeure partie de ces revenus, soit plus de 13 milliards, provenait de Loblaw, dont les ventes au détail ont récemment augmenté, selon George Weston. Sa fiducie de placement immobilier, Propriétés de Choix, a également vu ses revenus augmenter en raison de la hausse des taux de location et de la réalisation d’acquisitions et de développements.

Les actions collectives concernant la fixation du prix du pain alléguaient que les défendeurs, dont George Weston et Loblaw, avaient conspiré pour fixer le prix du pain emballé au Canada. Loblaw a accepté un règlement de 252,5 millions.