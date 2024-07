Il y a des noms d’entreprise qui disent tout et d’autres qui sont… plus mystérieux. La Presse profite de l’été pour raconter l’origine de ces noms parfois très connus.

Connaissez-vous ce nom d’entreprise en seulement trois lettres : CGI ?

Probablement pas, à moins d’être impliqué dans la gestion de grandes organisations gouvernementales ou d’affaires. Ou encore d’être gestionnaire de placements en actions d’entreprises canadiennes en Bourse.

En fait, l’abréviation CGI est le nom d’incorporation d’une multinationale montréalaise de services-conseils en informatique de gestion.

Fondée en 1976 par Serge Godin et André Imbeau, CGI figure aujourd’hui parmi les plus grandes entreprises du marché mondial de l’informatique de gestion. Son chiffre d’affaires approche les 14,5 milliards de dollars, son effectif mondial compte 91 500 employés et sa valeur boursière voisine les 33 milliards.

Malgré sa taille, CGI demeure méconnue du grand public. La raison principale ? C’est qu’à la différence des grandes marques commerciales en informatique, les activités d’affaires de CGI se retrouvent surtout dans l’arrière-boutique de gestion de grandes organisations gouvernementales et de grandes entreprises établies en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Par exemple, les services-conseils fournis par CGI sont souvent au cœur du développement et de la bonne performance des services en ligne offerts par ces grandes organisations gouvernementales ou commerciales.

Un nom à trois lettres ?

Cela dit, d’où vient ce nom de CGI ? Il découle de l’appellation d’origine de l’entreprise : Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

D’une part, l’abréviation « CGI » reprend la première lettre des trois mots décrivant ses activités d’affaires : conseillers en gestion et informatique. D’autre part, l’abréviation « CGI » contient aussi la première lettre du nom de famille de chacun de ses deux fondateurs : Godin et Imbeau.

En 1981, l’entreprise a raccourci son nom à la seule abréviation CGI. Ensuite, à son dixième anniversaire en 1986, CGI a fait son entrée à la Bourse de Montréal.

Pas de CGI en Bourse ?

Dans le cas de CGI, toutefois, son inscription en Bourse n’a pu se faire avec le sigle habituel à trois lettres extraites de son nom, comme le font la plupart des entreprises.

En fait, en 1986, le sigle « CGI » était déjà utilisé en Bourse depuis de nombreuses années par une entreprise torontoise de gestion d’investissement : la Canadian General Investments, d’où l’abréviation CGI.

Comme solution de rechange, les dirigeants de CGI ont choisi l’appellation GIB pour inscrire les actions aux Bourses de Montréal et de Toronto.

En 1999, la Bourse de Montréal s’est retirée du marché des actions pour se concentrer sur le marché des produits dérivés (options sur actions, contrats à terme sur indice boursier, devises et taux obligataires, etc.).

Pour les deux cofondateurs et dirigeants de CGI, le choix de l’abréviation GIB en tant que nouveau sigle boursier leur a tout de même permis de maintenir la première lettre de leur nom de famille – Godin et Imbeau – dans cette nouvelle désignation auprès des investisseurs.

Valeur étoile en Bourse

Quinze ans après son entrée en Bourse, et jusqu’à la forte correction du secteur technologique au début des années 2000, CGI a effectué quatre fractionnements d’actions à deux pour une.

En 1998, CGI a pu inscrire ses actions à la Bourse de New York. Cette notation à Wall Street lui a ouvert la voie vers les plus grands gestionnaires de portefeuilles et de fonds d’action sur la planète boursière.

En 2024, CGI est solidement installée parmi les entreprises canadiennes de très grande valeur en Bourse.

Serge Godin, 74 ans, est encore très impliqué dans la direction de CGI à titre de président exécutif de son conseil d’administration et actionnaire majoritaire de contrôle des droits de vote. Au plus récent décompte, le bloc d’actions détenues par M. Godin vaut environ 3,7 milliards de dollars.

André Imbeau, 74 ans également, siège encore au conseil d’administration de l’entreprise, où il agit comme conseiller au président exécutif du conseil, M. Godin.

Auparavant, en 2006, André Imbeau s’était retiré de la direction courante de CGI à titre de vice-président exécutif et chef de la direction financière. Jusqu’en 2016, il a siégé au conseil d’administration à titre de vice-président du conseil et secrétaire de la corporation.

Quant à l’avoir de M. Imbeau en actions de CGI, il se résume maintenant à quelques centaines de milliers d’unités après une série de transactions de revente et de monétisation qu’il avait entamée en 2008.

À son apogée, il y a une dizaine d’années, l’avoir de M. Imbeau au capital-actions de CGI a compté jusqu’à 4,5 millions d’actions.