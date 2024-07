(Calgary) Trans Mountain a annoncé que sa présidente-directrice générale, Dawn Farrell, deviendra présidente du conseil d’administration de la société le 1er septembre.

La Presse Canadienne

La société d’État, qui exploite le seul système d’oléoducs de pétrole brut au Canada entre l’Alberta et la côte ouest, a annoncé que l’actuel président du conseil d’administration, Bill Downe, prenait sa retraite après six ans à ce poste.

« Ce fut un privilège de travailler avec l’équipe de direction de Trans Mountain, qui a su relever des défis sans précédent pour achever l’expansion du réseau », a confié Bill Downe dans un communiqué.

« Ce dont je suis le plus fier, quand je repense à mon mandat au sein du conseil d’administration de Trans Mountain, c’est que nous avons prouvé au monde que le Canada peut développer de grandes infrastructures en respectant les plus hauts niveaux de sécurité, de gouvernance, de gestion environnementale et de durabilité, et ce, tout en travaillant main dans la main avec les communautés autochtones touchées de ce pays. C’est vraiment quelque chose que nous pouvons célébrer d’un océan à l’autre », a-t-il ajouté.

Trans Mountain entreprend un plan de relève pour remplacer Mme Farrell, qui était présidente-directrice générale depuis 2022.

La société affirme que son conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la transition de Mme Farrell au poste de présidente du conseil d’administration en reconnaissance de ses antécédents de réussite chez Trans Mountain. Dans un communiqué, on fait valoir son « grand succès à Trans Mountain, son expérience antérieure en tant que présidente du conseil d’administration d’autres organisations commerciales et sa connaissance approfondie du paysage énergétique canadien, acquise au cours de plus de 40 ans d’activité dans l’industrie ».

Pendant le mandat de Mme Farrell, Trans Mountain a achevé l’expansion tant attendue de son pipeline, d’une valeur de 34 milliards. Cet agrandissement a augmenté la capacité de transport du réseau Trans Mountain de 300 000 à 890 000 barils par jour.

« Nous sommes heureux que Dawn Farrell ait accepté de continuer à travailler pour Trans Mountain dans ce nouveau rôle en tant que présidente du conseil d’administration. Le leadership éprouvé et les antécédents de Dawn la placent en bonne position pour ce nouveau rôle », a déclaré par voie de communiqué Steve Swaffield, président du conseil d’administration de la Corporation de développement des investissements du Canada, société mère de Trans Mountain, et membre du conseil d’administration de Trans Mountain.