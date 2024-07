Avant de parvenir à s’entendre avec les dirigeants de la Banque canadienne de l’Ouest le mois dernier, la Banque Nationale a dû faire plusieurs approches et plusieurs offres.

La Banque canadienne de l’Ouest a tenu compte du résultat de l’examen des options stratégiques mené l’année dernière par la Banque Laurentienne avant de décider de consacrer toutes ses énergies à la négociation menant à l’accord de vente avec la Banque Nationale dévoilé le mois dernier.

Lors d’une réunion des membres du conseil d’administration organisée le printemps dernier pour faire le point sur l’intérêt de la Banque Nationale, il a été question de nombreuses avenues, notamment de l’intérêt potentiel d’autres contreparties.

La circulaire de sollicitation déposée en fin de journée vendredi auprès des autorités réglementaires révèle que le conseil de la Banque canadienne de l’Ouest a toutefois déterminé qu’il était peu probable qu’une tierce partie soit désireuse et capable de proposer une transaction plus favorable aux actionnaires de l’organisation que la Banque Nationale.

Il est précisé que le conseil de la Banque canadienne de l’Ouest a notamment tenu compte des informations publiques entourant les résultats d’un processus d’examen stratégique approfondi mené par une autre banque canadienne de taille similaire ayant fait l’objet de fuites dans les médias avant de s’achever en 2023 sans aboutir à une transaction exécutable.

Sans nommer spécifiquement la Banque Laurentienne, la description offerte laisse peu de doute sur la référence. La Laurentienne, dont l’avenir a alimenté la spéculation dans les médias l’été dernier, avait indiqué en septembre que la revue de ses options stratégiques s’est terminée en excluant la vente potentielle de la banque.

Le conseil d’administration de la Banque canadienne de l’Ouest dit s’être inquiété du risque accru de fuites dans le cadre d’un processus d’examen stratégique et de l’impact négatif pouvant en émaner, et que ces risques pouvaient être atténués de manière plus appropriée en poursuivant une transaction avec la Banque Nationale.

Des offres bonifiées

Avant de parvenir à s’entendre avec les dirigeants de la Banque canadienne de l’Ouest le mois dernier, la Banque Nationale a dû faire plusieurs approches et plusieurs offres.

La première proposition a été faite en novembre 2022. Elle valorisait la Banque canadienne de l’Ouest à 40 $ par action. Une proposition bonifiée présentée en janvier dernier donnait une valeur de 47 $ par action à la Banque canadienne de l’Ouest. Un projet révisé attribuant une valeur de 50 $ par action à l’institution bancaire d’Edmonton a ensuite suivi durant l’hiver, avant l’annonce en juin d’une entente allouant une valeur de 52 $ par action à la Banque canadienne de l’Ouest.

Si l’opération obtient les approbations nécessaires, il s’agira de la plus grosse acquisition de l’histoire de la Banque Nationale. La transaction doit s’effectuer par un échange d’actions valorisant la Banque canadienne de l’Ouest à environ 5 milliards de dollars.

Les actionnaires de la Banque canadienne de l’Ouest sont convoqués en assemblée extraordinaire le 3 septembre à Edmonton afin de se prononcer sur l’opération. Pour se réaliser, en plus d’obtenir la faveur des autorités réglementaires, la transaction doit être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires de la Banque canadienne de l’Ouest.