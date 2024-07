Après la Finlande l’an dernier, l’entreprise de construction navale Davie met le cap vers les États-Unis, où la Maison-Blanche tente de donner un sérieux coup de barre au sein de ses principaux programmes de construction navale, qui accumulent les retards qui se comptent en années.

« Nous sommes en pourparlers avec plusieurs partenaires, confirme le directeur des affaires externes chez Davie, Marcel Poulin, au cours d’un entretien téléphonique avec La Presse. Nous ne sommes cependant pas prêts à faire une annonce à ce moment-ci. »

Le constructeur établi à Lévis n’a pas précisé à quel endroit et de quelle façon il comptait mettre le pied au sud de la frontière. L’entreprise pourrait conclure un partenariat avec un chantier existant, en acquérir un ou mettre sur pied une coentreprise. M. Poulin ne s’est pas avancé sur ces scénarios.

Cette percée américaine de Davie se décline en deux volets.

D’une part, elle s’inscrit dans le Pacte de collaboration sur les brise-glaces annoncé le 11 juillet dernier par le Canada, les États-Unis et la Finlande, une offensive visant à faire contrepoids à la Russie et à la Chine. On s’attend à ce que plusieurs dizaines de brise-glaces soient construits dans le monde occidental au cours des prochaines années.

Davie regarde également chez nos voisins du sud à un moment où l’industrie américaine de la construction navale peine à répondre à la demande.

Rattrapage

En début d’année, la marine américaine reconnaissait que ses grands programmes – construction de sous-marin, de porte-avions et autres navires spécialisés – accumulaient des retards. Dans certains cas, les délais s’étirent sur plus de 36 mois, selon diverses publications américaines spécialisées dans l’industrie de la défense.

Cela démontre que Davie est au cœur du plan américain et que cela va amener des synergies pour nos chaînes d’approvisionnement ainsi que nos travailleurs. Marcel Poulin, directeur des affaires externes chez Davie

En vertu du « Jones Act », tout navire qui effectue du cabotage – qui relie deux ports aux États-Unis – doit être construit en territoire américain. C’est ce qui oblige Davie à s’enraciner au sud de la frontière.

Mais puisque les carnets de commandes des géants de la construction comme Huntington Ingalls Industries, Austal et Newport News Shipbuilding débordent, il ne faudrait pas se surprendre qu’il y ait des assouplissements. C’est ce que croit Richard Shimooka, chercheur à l’Institut canadien Macdonald-Laurier et qui se spécialise notamment dans les dossiers en matière de défense.

« Il n’y a pas de capacité disponible même au sein des chantiers de deuxième ordre, dit l’expert. La construction doit se faire aux États-Unis, mais ce n’est pas tout le travail qui doit être fait là-bas. Il pourrait y avoir des pièces ainsi que du sous-assemblage qui se fait ailleurs. C’est une bonne approche qu’a la Davie. »

Sur une lancée

Au Canada, Davie peut espérer construire six nouveaux brise-glaces et un brise-glace polaire pour la Garde côtière canadienne grâce à son retour dans la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), qui a été officialisé au printemps 2023. Le chantier de Lévis a déjà entamé les travaux initiaux de conception, mais ignore pour l’instant quand commencera la construction des navires.

En Finlande, après plusieurs mois de pourparlers, Davie avait officialisé, en novembre dernier, l’acquisition de Helsinki Shipyard Oy, le plus important constructeur de brise-glaces au monde. Le montant de la transaction n’avait pas été divulgué, mais le constructeur québécois avait tiré profit d’une aide de 110 millions – un investissement de 43 millions et un prêt de 67 millions – du gouvernement Legault.

Cela s’ajoute aux quelque 520 millions consentis par Québec pour permettre à Davie de moderniser ses installations et d’être intégrée dans la SNCN.

Cette nouvelle antenne américaine devrait représenter un autre investissement d’envergure pour Davie. M. Poulin n’a pas chiffré la facture potentielle, mais selon les informations diffusées par la Maison-Blanche, il s’agira d’un « investissement majeur » dans le créneau de la construction navale aux États-Unis.