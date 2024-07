Un communiqué de WestJet indique qu’un nouvel « accord interligne » permettra aux passagers de réserver un seul billet avec un itinéraire connecté entre le réseau de WestJet et le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(Whitehorse) WestJet et Air North, basée à Whitehorse, ont annoncé un nouvel accord qui permettra de voyager avec un seul billet sur les réseaux des deux compagnies aériennes.

La Presse Canadienne

Un communiqué de WestJet indique que le nouvel « accord interligne » permettra aux passagers de réserver un seul billet avec un itinéraire connecté entre le réseau de WestJet et le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Cela signifie qu’il y aura un point d’enregistrement unique et que les bagages enregistrés seront livrés directement à la destination pour les itinéraires de correspondances à partir du 31 juillet.

Jared Mikoch-Gerke, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires chez WestJet, affirme que l’accord « redéfinira » le transport aérien vers le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, suscitant de nouvelles opportunités touristiques et de voyages d’affaires.

Il a précisé dans un communiqué que l’accord aiderait également les communautés éloignées à accéder aux services d’éducation, médicaux et de fret.

Le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, a affirmé dans une déclaration que le territoire était « ravi » de soutenir l’accord, le qualifiant d’« étape importante vers l’amélioration de la connectivité et de la commodité pour les voyageurs à travers le Yukon et au-delà ».

Le président-directeur général d’Air North, Joe Sparling, a plaidé que les voyages aériens sécuritaires, abordables et fluides sont une nécessité plutôt qu’un luxe pour les habitants du Nord, et que l’accord avec WestJet élargira l’accès vers et depuis le reste du monde pour les résidents et les visiteurs du territoire.

Air North dessert actuellement 12 destinations canadiennes, dont quatre communautés du Nord du Yukon ainsi qu’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Une fois l’accord intercompagnie entré en vigueur, les passagers pourront réserver un seul billet pour une correspondance avec plus de 100 destinations à travers le réseau WestJet.