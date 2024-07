L’hôtel Le Reine Elizabeth, le Marriott Château Champlain et l’hôtel Bonaventure ont déclenché dimanche une grève surprise de 24 heures.

Près de 1000 employés de trois hôtels montréalais ont déclenché dimanche une grève surprise de 24 heures, a annoncé la confédération des syndicats nationaux (CSN).

L’hôtel Le Reine Elizabeth, le Marriott Château Champlain et l’hôtel Bonaventure ont déclenché dimanche une grève surprise de 24 heures, dans un contexte de négociations coordonnées de l’hôtellerie CSN, qui concernent 30 hôtels au Québec.

« Les travailleuses et les travailleurs de l’hôtellerie font un travail essentiel et exigeant alors que les hôtels sont très occupés en cette période estivale. Ils réclament que les hôteliers les respectent et sont déterminés à se faire entendre », a déclaré Arianne Carmel-Pelosse, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM — CSN), par voie de communiqué.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une manifestation de la CSN devant l’hôtel Le Reine Elizabeth

Les salariés demandent notamment des augmentations salariales de 36 % sur quatre ans pour combler la perte du pouvoir d’achat liée à l’inflation et une plus grande contribution de l’employeur au régime d’assurance collective. Mais selon le communiqué de la CSN, les employeurs auraient demandé un recul des conditions de travail à certaines tables de négociations.

Les employés de l’hôtel Le Reine Elizabeth et de l’hôtel Bonaventure avaient également tous deux déclenché une grève de 24 heures la semaine dernière.