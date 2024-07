Pénalisé par le gaz et le raffinage, TotalEnergies finit le trimestre en recul

(Paris) La quatrième major pétrogazière TotalEnergies a terminé le second trimestre sur un recul de 7 % de son bénéfice, à 3,8 milliards d’euros, en deçà des prévisions des analystes, subissant une forte baisse des marges de raffinage et un repli des ventes et du prix du gaz.