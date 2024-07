Les indicateurs sont au vert chez Bombardier, qui a été capable de maintenir son carnet de commandes tout en augmentant ses livraisons au deuxième trimestre, en plus d’améliorer sa rentabilité et ses revenus – ce qui a dépassé les attentes des analystes.

Au terme du trimestre ayant pris fin le 30 juin dernier, le constructeur de jets privés a engrangé des profits de 19 millions US, ou 12 cents US, comparativement à une perte nette de 35 millions US, ou 44 cents US par action, il y a un an.

Ses revenus se sont appréciés de 32 %, à 2,2 milliards.

« Le marché de l’aviation d’affaires demeurant solide à l’échelle mondiale, nous sommes bien placés pour répondre à la demande grâce à notre éventail de produits et à nos activités de services ou de défense », a souligné jeudi le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel.

En affichant un ratio de nouvelles commandes par rapport au nombre de livraisons de 1 au deuxième trimestre, l’avionneur québécois a été en mesure de maintenir son carnet de commandes à 14,9 milliards US au cours d’une période où il a effectué 39 livraisons, en hausse de 34 % par rapport à la même période l’an dernier.

Bombardier s’attend à remettre entre 150 et 155 appareils des familles Challenger et Global à ses clients au cours de l’année.

En excluant les éléments non récurrents, la multinationale québécoise a affiché un bénéfice ajusté de 111 millions US, ou 1,04 $ US par action, par rapport à 80 millions US, ou 72 cents US par action, au deuxième trimestre l’an dernier.

La performance trimestrielle de Bombardier a surpassé les attentes des analystes sondés par la firme Refinitiv. Ces derniers tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,9 milliard US sur un profit ajusté par action de 78 cents US.