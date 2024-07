Les procédures judiciaires liées au scandale de fixation du prix du pain continuent de progresser. Un an après que Canada Bread a reçu une amende de 50 millions, c’est maintenant Loblaw et Weston qui sont sur le point de finaliser une entente les engageant à verser 500 millions.

L’entente de règlement est sujette à la finalisation d’une entente formelle entre les parties et à l’approbation du tribunal, peut-on lire dans le communiqué diffusé jeudi par le cabinet d’avocats Strosberg Wingfield Sasso LLP. Mais s’il se conclut bel et bien ainsi, il s’agira du règlement antitrust le plus important de l’histoire canadienne.

Les demandeurs reprochent à plusieurs entreprises, dont Loblaw et sa maison-mère Weston, d’avoir participé pendant 14 ans à un complot de fixation des prix qui a conduit à une augmentation artificielle des prix du pain emballé au début des années 2000.

Comme 96 millions ont déjà été versés aux consommateurs par le programme de cartes Loblaw, c’est 404 millions qui devront réellement être versés. Ce montant, moins les dépenses approuvées par le tribunal, sera redistribué aux membres éligibles, et mettra fin aux réclamations contre Loblaw et Weston dans cette affaire. On devrait avoir plus de détails sur les paiements qui parviendront aux consommateurs d’ici la fin de l’année.

Les actions collectives en cours contre d’autres compagnies qui auraient participé à la fixation se poursuivent. Sobeys, Metro, Walmart Canada et Tigre Géant sont visés, tout comme Canada Bread, qui a déjà plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de fixation des prix en vertu de la Loi sur la concurrence.

« Il est important de noter que l’entente de règlement [avec Weston et Loblaw] prévoit l’accès à des éléments de preuve qui seront utilisés dans le cadre de la procédure engagée contre les autres défenderesses », a déclaré Jim Orr, associé au cabinet Orr Taylor LLP. « L’attente est que cela se traduise par des recouvrements monétaires significatifs additionnels pour les consommateurs canadiens. »