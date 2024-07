Meta affirme avoir supprimé environ 63 000 comptes Facebook au Nigeria qui se livraient à des escroqueries de sextorsion financière, ainsi que des groupes et des pages qui tentaient d’organiser, de recruter et de former de nouveaux escrocs.

Barbara Ortutay Associated Press

L’extorsion sexuelle, ou sextorsion, consiste à persuader une personne d’envoyer des photos explicites en ligne, puis à menacer de rendre les images publiques à moins que la victime ne paie de l’argent ou ne s’engage dans des faveurs sexuelles.

Dans le cadre d’affaires récentes très médiatisées, deux frères nigérians qui ont plaidé coupables d’extorsion sexuelle sur des adolescents et de jeunes hommes dans le Michigan, dont un qui s’est suicidé, et un adjoint du shérif de Virginie qui a extorqué sexuellement et kidnappé une jeune fille de 15 ans.

Il y a eu une augmentation marquée des cas de sextorsion ces dernières années, alimentée en partie par un groupe peu organisé appelé Yahoo Boys, procédant principalement à partir du Nigeria, a relaté Meta, ajoutant qu’il a supprimé les comptes Facebook et les groupes gérés par le groupe en vertu de sa « politique des organisations et des individus dangereux ».

En janvier, le FBI avait mis en garde contre une « énorme augmentation » des cas de sextorsion visant des enfants. Les victimes ciblées sont principalement des garçons âgés de 14 à 17 ans, mais le FBI a dit que n’importe quel enfant peut devenir une victime.

Meta a précisé que son enquête avait révélé que la majorité des tentatives des fraudeurs n’avaient pas abouti et ciblaient principalement des hommes adultes aux États-Unis, mais a ajouté que l’entreprise avait vu « certains » essayer de cibler des mineurs, ce que Meta dit avoir signalé au National Center for Missing & Exploited Children.

Les comptes supprimés comprenaient un « réseau coordonné » de quelque 2500 comptes liés à un groupe d’environ 20 personnes qui les géraient, a indiqué Meta.

En avril, Meta a annoncé le déploiement de nouveaux outils sur Instagram pour protéger les jeunes et lutter contre l’extorsion sexuelle, notamment une fonctionnalité qui brouillera automatiquement la nudité dans les messages directs. Meta teste encore ces fonctionnalités dans le cadre de sa campagne visant à lutter contre les escroqueries sexuelles et autres formes d’« abus d’image » et à rendre plus difficile pour les criminels de contacter les adolescents.