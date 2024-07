Le chiffre d’affaires de Rogers Communications a totalisé 5,09 milliards, contre 5,05 milliards un an plus tôt, aidé par la croissance de ses activités sans fil et multimédia.

(Toronto) Rogers Communications a annoncé que son bénéfice au deuxième trimestre a augmenté à 394 millions, contre 109 millions il y a un an, en partie à cause de la baisse des coûts de restructuration et d’acquisition liés à l’achat de Shaw Communications l’année dernière.

La Presse Canadienne

La société affirme que le bénéfice s’est élevé à 73 cents par action pour le trimestre terminé le 30 juin, contre 20 cents par action au même trimestre de l’année dernière.

Rogers affirme que les revenus du sans-fil ont totalisé 2,47 milliards au cours du trimestre, contre 2,42 milliards un an plus tôt, tandis que les revenus des médias ont augmenté à 736 millions contre 686 millions il y a un an.

Sur une base ajustée, Rogers affirme avoir gagné 1,16 $ par action au cours de son dernier trimestre, une augmentation par rapport à son bénéfice ajusté de 1,02 $ par action au même trimestre de l’année dernière.

Le président et chef de la direction, Tony Staffieri, affirme que les solides résultats de Rogers pour le trimestre surviennent dans le contexte d’un marché en croissance et d’une saine concurrence dans le secteur des télécommunications.