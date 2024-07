Le chiffre d’affaires de Rogers Communications a totalisé 5,09 milliards, contre 5,05 milliards un an plus tôt, aidé par la croissance de ses activités sans fil et multimédia.

(Toronto) Le chef de la direction de Rogers Communications affirme qu’il faudra probablement près d’un an avant que le secteur des télécommunications canadien ne constate un apaisement de l’intensité concurrentielle qui incite de nombreux clients du sans-fil à changer d’opérateur.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

S’exprimant mercredi lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la société, le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a reconnu que les niveaux de désabonnement de son entreprise avaient été « accrus » au cours des derniers trimestres et resteraient ainsi probablement à moyen terme.

Le taux de désabonnement mensuel de Rogers pour les abonnés nets aux services mobiles postpayés – une mesure de ceux qui ont annulé leur service – était de 1,07 % au cours de son plus récent trimestre se terminant le 30 juin, en hausse par rapport à 0,87 % au cours de la même période l’an dernier.

« À long terme, au-delà des trois ou quatre prochains trimestres, nous nous attendons à voir les niveaux de désabonnement diminuer, mais nous pensons qu’il faudra un certain temps avant d’entrer dans cet espace », a déclaré M. Staffieri.

Le revenu mensuel moyen par utilisateur de téléphonie mobile de Rogers a augmenté à 57,24 $, soit un bond de 0,79 % par rapport à 56,79 $ au deuxième trimestre de l’année précédente.

Cependant, la société a déclaré que son augmentation nette du nombre d’abonnés à la téléphonie mobile postpayée se chiffrait à 112 000 pour la période de trois mois, en baisse de 34 % par rapport aux 170 000 ajouts nets enregistrés au cours de la même période de l’exercice précédent.

M. Staffieri a ajouté que l’augmentation du taux de désabonnement intervient « dans le contexte d’un marché en croissance continue », avec des ajouts bruts en hausse dans l’ensemble du secteur des télécommunications.

Il a également souligné que la marque haut de gamme du Sans-fil de l’entreprise a vu une meilleure fidélité de sa clientèle par rapport à ses filiales au rabais comme Fido et Chatr, où le taux de désabonnement a été plus élevé.

« Ce que nous constatons, ce sont des clients qui se déplacent dans cet espace, car ils sont plus soucieux des prix », a-t-il relevé.

Il a indiqué que certains clients sont également passés de la facturation postpayée à la facturation prépayée. Rogers a annoncé une augmentation nette de 50 000 abonnés mobiles prépayés au deuxième trimestre, par rapport à une perte de 5000 pour la même période l’an dernier.

Environnement concurrentiel

À l’approche de la rentrée scolaire, M. Staffieri a dit s’attendre à un environnement similaire à celui de l’année dernière, lorsque les « quatre robustes concurrents » du Canada se sont bousculés pour attirer de nouveaux clients au moyen d’offres promotionnelles.

« Nous nous attendons à ce que ce soit compétitif et au moins comparable à la situation de l’année dernière, en ce qui a trait à la dynamique de prix et d’offres promotionnelles », a-t-il déclaré.

Le paysage concurrentiel du secteur a changé l’année dernière lorsque Rogers a finalisé l’achat de Shaw Communications. Dans le cadre de cette entente et dans le but d’apaiser les problèmes de concurrence, Shaw a accepté de scinder Freedom Mobile dans le cadre d’une vente à Vidéotron de Québecor, qui s’efforce d’élargir son offre.

Rogers Communications a annoncé que son bénéfice au deuxième trimestre a augmenté à 394 millions, contre 109 millions il y a un an, en partie à cause de la baisse des coûts de restructuration et d’acquisition liés à l’achat de Shaw Communications l’année dernière.

La société affirme que le bénéfice s’est élevé à 73 cents par action pour le trimestre terminé le 30 juin, contre 20 cents par action au même trimestre de l’année dernière.

Le chiffre d’affaires a totalisé 5,09 milliards, en hausse par rapport à 5,05 milliards un an plus tôt, aidé par la croissance de ses activités sans fil et multimédia.

Rogers affirme que les revenus du sans-fil ont totalisé 2,47 milliards au cours du trimestre, contre 2,42 milliards un an plus tôt, tandis que les revenus des médias ont augmenté à 736 millions contre 686 millions il y a un an.

Bénéfice ajusté conforme aux prévisions

Sur une base ajustée, Rogers affirme avoir gagné 1,16 $ par action au cours de son dernier trimestre, une augmentation par rapport à son bénéfice ajusté de 1,02 $ par action au même trimestre de l’année dernière.

Ce résultat était conforme aux prévisions, puisque les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,16 $ par action, sur la base des estimations compilées par LSEG Data & Analytics.

« Avec des écarts très minimes par rapport à nos estimations et à notre consensus, nous considérons les résultats comme largement neutres pour les actions aux niveaux actuels », a déclaré Drew McReynolds, analyste de RBC, dans une note.

Les revenus de Rogers par câble ont totalisé 1,96 milliard au deuxième trimestre, en baisse par rapport à 2,01 milliards il y a un an.

La société a affirmé qu’elle se consacrait à réaliser une croissance organique des revenus de son activité de câble d’ici le quatrième trimestre de cette année.