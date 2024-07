Plus de 400 millions pour rester actionnaire

(Mirabel) Québec doit mettre 410 millions (300 millions US) pour rester actionnaire de l’ancienne C Series jusqu’en 2035, ce qui lui donne un peu plus de temps pour espérer récupérer une partie de ses billes alors que l’A220 peine toujours à sortir du rouge.

Comme La Presse l’a révélé, le gouvernement Legault et l’avionneur européen ont confirmé, mardi, un autre réinvestissement dans le programme qui avait été développé par Bombardier. Airbus allongera près de 1,25 milliard (900 millions).

L’argent doit servir à accélérer la cadence de production de l’A220, une condition essentielle à la rentabilité du programme, selon la multinationale.

« On consolide la présence chez nous d’Airbus, un géant de l’aéronautique, dans un secteur qui crée énormément de richesse pour notre nation », a indiqué le premier ministre François Legault, en conférence de presse, dans les installations de l’avionneur situées à Mirabel.

Autrefois très critique de l’investissement du gouvernement libéral de Philippe Couillard dans ce qui s’appelait la C Series, M. Legault était accompagné du ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon, des députés Sylvain D’Amours (Mirabel) et Lucie Lecours (des Plaines) ainsi que du directeur général d’Airbus Canada, Benoît Schultz.

Cela signifie que les fonds publics injectés depuis 2015 dans ce programme développé par Bombardier sont maintenant supérieurs à 2 milliards. Le dernier tour de financement – où le gouvernement Legault avait allongé 380 millions – remonte à 2022.

Québec accepte de délier une fois de plus les cordons de la bourse pour maintenir sa participation de 25 % dans la Société en commandite Airbus Canada (SCAS). Autrement, elle aurait fondu et l’État aurait pu se retrouver à l’écart. En échange, le gouvernement québécois reporte de cinq années, à 2035, le moment où Airbus, qui détient 75 % de la SCAS, peut racheter sa participation.

Le gouvernement Legault fait le pari que cette décision lui permettre d’obtenir davantage par rapport à un rachat dans cinq ans. Plus l’A220 accumulera les années rentables, meilleures seront les chances de l’État québécois de récupérer une partie de son investissement. L’inverse est aussi vrai.

Le programme doit d’abord et avant tout sortir du rouge.

Airbus ambitionne de produire mensuellement 14 exemplaires de l’A220 à Mirabel (Laurentides) et Mobile (Alabama) d’ici 2026 – une condition sine qua non pour générer des profits, selon l’avionneur européen. La vitesse avec laquelle les avions sont construits doit donc doubler d’ici environ deux ans pour atteindre l’objectif de 168 A220 par année.

À l’instar d’autres programmes, l’A220 pâtit des problèmes persistants chez plusieurs de ses fournisseurs, dont le motoriste Pratt & Whitney. Cela se reflète sur la production de l’A220. Au terme des six premiers mois de l’année, le constructeur européen avait effectué 28 livraisons, soit trois de plus qu’à la même période il y a un an.