(Montréal) Face à la menace d’une grève des travailleurs, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a abaissé mardi ses prévisions de croissance des bénéfices.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La compagnie établie à Montréal, qui a gagné 1,11 milliard au deuxième trimestre, a déclaré qu’elle voyait des clients internationaux acheminer leurs expéditions loin des ports canadiens face à l’incertitude persistante en matière de relations de travail.

Le CN attend une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) quant à savoir si certaines expéditions seraient considérées comme des services essentiels en cas de grève de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, le syndicat qui représente les ingénieurs et les conducteurs de l’entreprise.

Bien qu’aucune grève ou lock-out ne puisse avoir lieu avant au moins 72 heures après que cette décision soit prise – une décision que l’entreprise attend vers le 9 août – la situation jette un nuage sur les activités du CN.

« La nature prolongée de ce processus, qui, avant la saisie du CCRI, devait se terminer en mai, a un impact sur nos clients et sur notre activité, en particulier dans le domaine de l’intermodalité internationale, où les clients ont pris des mesures pour rediriger les navires. des ports canadiens jusqu’à ce que la question du travail soit résolue », a annoncé mardi la présidente et cheffe de la direction, Tracy Robinson, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Mme Robinson a déclaré que le deuxième trimestre de la société avait été « difficile ». Elle a ajouté que les volumes du CN étaient bien supérieurs aux prévisions jusqu’en mai, lorsque les négociations contractuelles entre le plus grand chemin de fer du Canada et le syndicat se sont enlisées.

« À partir de fin mai, nous avons constaté une forte réduction de nos volumes internationaux, principalement en raison des craintes d’un conflit de travail », a expliqué Mme Robinson.

« Il s’agit d’un volume destiné aux États-Unis qui s’est déplacé vers les ports américains. Nous avons donc des volumes plus légers que prévu au troisième trimestre. »

En juin, Teamsters a rejeté une offre du CN de participer à un arbitrage exécutoire, une évolution qui a accru le risque d’une grève. Seamus O’Regan, alors ministre du Travail, qui a récemment annoncé sa démission du cabinet, a demandé au CCRI de se pencher sur la question de savoir si certaines expéditions continueraient à servir de services essentiels en cas de grève ou de lock-out.

Le CN a indiqué mardi qu’il ne s’attend pas à ce que la situation dégénère en une grève ou un lock-out à part entière, et ses prévisions révisées partent de l’hypothèse que les détournements de trafic actuels n’augmenteront pas.

Néanmoins, la société a annoncé qu’elle réduisait sa prévision de croissance du bénéfice ajusté par action pour l’année par rapport à une prévision antérieure qui prévoyait une croissance du bénéfice par action d’environ 10 %.

Mme Robinson a mentionné que le CN s’attend à avoir plus de certitude sur le front du travail après que le CCRI aura rendu sa décision. Elle a ajouté que la position de l’entreprise sur une convention collective avec ses ingénieurs et ses conducteurs n’a pas changé au cours des derniers mois – elle cherche toujours à créer une structure autour de l’horaire de travail qui améliorerait la disponibilité des travailleurs à la lumière des nouvelles règles fédérales concernant les règles de travail et de repos obligatoires pour employés ferroviaires critiques.

Teamsters a déclaré que le CN tentait d’accroître la disponibilité de ses équipes de train afin de compenser les pénuries de main-d’œuvre. Le syndicat a affirmé que la proposition du chemin de fer obligerait les travailleurs à se déplacer à travers le pays pendant des mois à la fois pour combler les pénuries de main-d’œuvre dans les régions éloignées du Canada.

Le CN a dévoilé mardi que son bénéfice net pour le trimestre était inférieur de 5 % aux 1,17 milliard du même trimestre de 2023.

Sur une base ajustée, la société a déclaré avoir gagné 1,17 milliard au deuxième trimestre 2024, soit 1,84 $ par action, contre 1,76 $ par action au trimestre de l’année précédente.

Le chemin de fer a déclaré des revenus de 4,33 milliards, soit une augmentation de 7 % d’une année à l’autre.

Son ratio d’exploitation, une mesure clé de l’efficacité ferroviaire là où un plus petit nombre est préférable, a augmenté de 60,6 à 64 % d’une année à l’autre.

Le cours de l’action du CN a diminué de 2,59 $, ou 1,54 %, pour clôturer à 165,35 $ mardi.