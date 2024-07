A220 d’Airbus Québec réinjecte des centaines de millions

Les Québécois demeureront actionnaires de l’ancienne C Series plus longtemps, mais cela leur coûtera plusieurs centaines de millions de dollars de plus, a appris La Presse. Dans l’espoir de récupérer une partie de ses billes, le gouvernement Legault accepte de remettre de l’argent, aux côtés d’Airbus, dans l’A220 – toujours déficitaire.