(Toronto) Des centaines de magasins d’alcool en Ontario rouvriront mardi, à la suite d’une grève qui a entraîné la fermeture de leurs portes au début du mois de juillet.

La Presse Canadienne

Environ 10 000 travailleurs de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) sont revenus lundi pour préparer l’ouverture de près de 700 magasins après avoir quitté leur travail le 5 juillet.

En plus des magasins de détail rouverts, la LCBO affirme qu’il n’y aura plus de limites sur les commandes en ligne, mais prévient que la livraison des commandes sur le web pourrait prendre jusqu’à trois semaines. Les petits bars et restaurants ont commencé à voir leurs réserves d’alcool diminuer à mesure que la grève perdurait pendant deux semaines.

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, qui représente les travailleurs de la LCBO, a déclaré que le conflit de travail concernait en grande partie le projet du premier ministre Doug Ford de permettre aux dépanneurs et aux épiceries de vendre des cocktails prêts à boire, affirmant que l’augmentation des ventes de boissons menacerait leurs emplois.

Le syndicat a obtenu des augmentations de salaire, un millier d’emplois permanents supplémentaires pour les travailleurs occasionnels et aucune fermeture de magasins au cours des trois années de l’accord.